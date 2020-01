Kurzarbeit nimmt wieder zu: So hat sich der Arbeitsmarkt in der Region entwickelt

Von

Ein maskierter und mit Pistole bewaffneter Täter hat am Freitag gegen 19.45 Uhr eine Tankstelle im Gewerbegebiet in Kirchdorf an der Iller überfallen. Als der Täter die Tankstelle betrat, war die Mitarbeiterin der Tankstelle alleine anwesend.

Unter Vorhalt der Pistole forderte er die Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Daraus entnahm er einen kleineren Bargeldbetrag. Das Geld und einige Packungen Zigaretten der Marke Marlboro rot, die er aus dem Regal nahm, steckte er in einen mitgebrachten, etwa DIN-A4-großen, beigen Stoffbeutel ...