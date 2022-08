Kurt-Mühlen-Straße in Blaustein wird gesperrt

Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises lässt ab Montag, 22. August, bis Freitag, 2. September, den schadhaften Belag auf der Kreisstraße K 7388 (Kurt-Mühlen-Straße) in Blaustein zwischen der Kreuzung Max-Hilsenbeck-Straße und dem Kreisverkehr Lindenstraße erneuern. Zudem sind auch Tiefbau- und Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Brückenübergänge notwendig, teilt das Landratsamt in einem Schreiben mit.

Die Arbeiten werden unter Vollsperrung ausgeführt, auch Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle nicht passieren. Die Zufahrt zur Max-Hilsenbeck-Straße ist voraussichtlich am 22. und 23. August, sowie am 1. und 2. September nur über die Kreuzung Kurt-Mühlen-Straße (bei RAN-Tankstelle) möglich. Ebenso ist die Zufahrt vom Kreisverkehr Lindenstraße in die Kurt-Mühlen-Straße zum Hotel „Blue River Side“ und Einfahrt zu Firma „Mühlen Sohn“ in diesem Zeitraum nicht möglich. Die Zufahrt von der Ehrensteiner Straße in die Kurt-Mühlen-Straße wird über die gesamte Bauzeit gesperrt.

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt von der B 28 von Ulm kommend über die Ulmer Straße – Hummelstraße – Hofstraße – Lindenstraße und umgekehrt.