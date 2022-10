Kurioser Polizeieinsatz: Schwan geht nachts in Ulm spazieren

Das trübe Herbstwetter kann einem schnell mal auf die Stimmung schlagen. Was also tun? Manchen hilft ein warmes Bad, andere tanken neue Kraft beim Spaziergang. Der kann vor allem am Abend wohltuend sein, wenn auf den Straßen deutlich weniger los ist und man seine Ruhe hat. Das denken sich wohl nicht nur Menschen ab und an, sondern auch Tiere. Fern von seinem gewohnten Territorium erblickte ein Verkehrsmeister der Stadtwerke Ulm Donnerstagnacht nämlich einen Schwan, der an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße und Neue Straße in Ulm spazieren ging.

Feuerwehr und Polizei arbeiteten zusammen, damit der Schwan schnell eingefangen werden konnte. (Foto: Zwiebler)

Hatte sich das Tier verlaufen? Gab es Knatsch im Schwanen-Liebesnest? Wollte sich das Tier den neuen Bahnhofsvorplatz anschauen, über den derzeit in der ganzen Stadt gesprochen wird? Eilig hatte es das Tier jedenfalls nicht, der Schwan ließ sich ausgerechnet mitten auf der Abbiegespur der Friedrich-Ebert-Straße nieder - und genoss wohl sichtlich die Aufmerksamkeit, die ihm Passanten und inzwischen auch die eingetroffene Polizei schenkten. Weitere Unterstützung gab es von der Ulmer Feuerwehr, die ebenfalls anrückte, um zum einen den Verkehr zu sichern und zum anderen den besonderen Spaziergänger rechtzeitig einzufangen, damit kein Unglück passierte.

Mithilfe eines Netzes und entschlossenen Handgriffen vonseiten der Einsatzkräfte konnte der Schwan eingefangen werden - und wurde wieder zurück zur Donau gebracht. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.