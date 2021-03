Kurioser Einsatz: Mann verwechselt Straße mit Fitnessstudio

Erst ein polizeilicher Platzverweis beendete die Sporteinheit eines jungen Mannes in der Ulmer Innenstadt. Einen gefährlichen Ort hatte sich ein 19-Jähriger am Freitagabend gegen 22.45 Uhr zum Workout ausgesucht.

Während er an der roten Ampel in der Frauenstraße warten musste, stieg er kurzerhand aus seinem VW Golf aus und machte neben seinem Auto Liegestützen. Angefeuert wurde er dabei von einem weiteren Autofahrer. Der stand an der gleichen Ampel. Das Treiben beendet eine zufällig vor Ort befindliche Streife. Bei allem Verständnis für den Bewegungsdrang beendeten die Polizisten die Trainingseinheit mit einem Platzverweis.