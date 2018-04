„Kurioser“ Einbruch ins Landratsamt

In das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises mit Sitz in Ulm ist eingebrochen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach wurde ein Auto gestohlen.

Wie Landratsamtssprecher Bernd Weltin im Gespräch mit Regio TV Schwaben mitteilte, wurde zudem der Schlüsselschrank aufgebrochen. Auch mehrere Büros wurden durchwühlt. Weil aber keine teuren Wertgegenstände wie Laptops oder Tablets mitgenommen wurde, spricht Weltin von einem „kuriosen“ Einbruch.

Der Einbruch ist laut Polizeimitteilung am Freitagmorgen, kurz vor 6 Uhr, bemerkt worden. Über ein Fenster im ersten Stock des Landratsamtes in der Schillerstraße drangen die Einbrecher in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume. Mit einem in die Jahre gekommenen silbernen Opel Astra, den Schlüssel fanden sie in einem Büro, machten sie sich anschließend auf und davon.

Polizei ermittelt

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 2000 Euro. Da ist das gestohlene Auto nicht eingereichnet. Die Polizei in Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen.

Server nicht beschädigt

Zwar werde im Landratsamt derzeit auf digitale Akten umgestellt, allerdings gibt es immer noch analoge Akten in Papierform. Doch die seien weggeschlossen und wurden, so Weltin, auch nicht angerührt. Auch der Server mit den digitalen Akten sei nicht beschädigt oder angegriffen worden, sagt Weltin weiter.