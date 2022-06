Kunstraum West zeigt Fotoprojekt einer ukrainischen Fotografin

Mit einer Vernissage am Samstag, 25. Juni, 18 Uhr, im Kunstraum West in Ulm wird die Ausstellung des Fotoprojekts „Silent Voices“ der ukrainischen Fotografin Daria Biliak eröffnet. „Als ich Anfang März vor dem Krieg in der Ukraine floh, landete ich in Berlin. Damals gab es am Berliner Hauptbahnhof ein großartiges Informations- und Unterstützungszentrum für all diese Menschen, die vollkommen verloren dort strandeten. Zehn Tage nach meiner Ankunft machte ich einen Versuch, wieder zu fotografieren, um die Gesichter meiner Leidensgenossinnen und Leidensgenossen festzuhalten – die Gesichter von Menschen, denen ich in Ukraine wahrscheinlich nie begegnet wäre, mit denen ich aber nun mein Leid und Schicksal teilte“, sagt Daria Biliak über ihr Fotoprojekt „Silent Voices“. Das Fotoprojekt zeigt Bilder von Menschen, denen Biliak am Bahnhof begegnete. „Ihre Stimmen sind nicht zu hören, aber ihre Blicke sprechen ihre eigene, herausfordernde Sprache, sprechen direkt zu den Betrachtenden“, so die Fotografin aus der Ukraine, die bei der Vernissage im Kunstraum West anwesend sein wird. Eine kleine Einführung in die Ausstellung erfolgt am Samstag durch Marianne Hollenstein.