Kunstraum West zeigt Ausstellung „taking the knee“

Der Berliner Künstler Thomas Kilpper zeigt seine Kunstwerke auf der Vernissage zu seiner Ausstellung „taking the knee“ am Samstag, 17. September, im Ulmer „Kunstraum West“. Zwischen 12 und 14 Uhr sowie in der abendlichen Kulturnacht von 18 bis 23 Uhr können die Holzschnitte des Künstlers betrachtet werden, heißt es in einer Mitteilung der Galerie.

Kilpper wird selbst vor Ort sein und zur vollen Stunde Künstlergespräche führen. Die Kulturnacht wird musikalisch von Michael Huber an der Posaune begleitet.

Zur Ausstellung erscheint außerdem eine Edition dreier Holzschnitte unter dem Motto „taking the knee“. Weitere Informationen sind unter www.kunstraum-west.de zu finden.