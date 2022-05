„Kunstknall“ heißt ein Event, um Ulmer Kunst und Kultur zu entdecken und dabei neue Leute kennenzulernen. Nächster Termin ist am Donnerstag, 12.Mai, um 18.30 Uhr. Bei der Veranstaltung handelt es sich um ein Studierendenevent von Museum Ulm und Kunsthalle Weishaupt. Eingeladen sind außer Studierneden auch Auszubildende und alle weiteren jungen Menschen, heißt es in der Ankündigung. Sie können sich gratis einer kurzweiligen Führung mit anschließendem Drink anschließen. Die Kurzführungen gibt’s in deutscher und englischer Sprache. Treffpunkt ist das Foyer der Kunsthalle Weishaupt. Eine Anmeldung oder Reservierung ist nicht nötig.