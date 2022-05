Die Kunstgilde Ulm präsentiert vom 15. Mai bis zum 29. Mai eine spektakuläre Fotoausstellung. Die Technikausstellung Fotografie „Photos that tell a story – Fotos, die eine Geschichte erzählen“ ist in den Räumen der Künstlergilde zu sehen. Eröffnung der Ausstellung in der Donaustraße ist am Sonntag, 15. Mai, um 11 Uhr. Die Öffnungszeiten sind immer donnerstags und freitags 14 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr.