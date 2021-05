Kunst im Parkhaus? Diese Installation soll in Ulm bald unterirdisch leuchten

Kunst im Straßenverkehr? Findet sich auf Kreisverkehrshügeln, vielleicht auch auf Blühstreifen am Wegrand. Aber an Parkhäuser, diese schummrigen, stickigen Unorte, an denen es ein menschelndes Gehen und Kommen, aber kein Bleiben gibt - an Parkhäuser denkt fast niemand, der Kunst sucht. Doch das sieht das Duo Anklam Henninger anders. Die beiden Kreativen aus Berlin haben sich durchgesetzt, in einem Wettbewerb, den die Stadt Ulm ausgelobt hat. Als Gewinner werden die Künstler nun ein Werk installieren, im neuen Parkhaus, das gerade am Ulmer City-Bahnhof entsteht. Der Entwurf Weiße Zirkel strahlt Licht ins Dunkel, in die Abwärtsspirale der Tiefgarageneinfahrt - und will dabei dem Gefühl für Tempo, Zeit und Raum ein Schnippchen schlagen.

„Eine fantastische Idee, ein ungewöhnlicher Ort, eine mutige Initiative“, diese ersten, spontanen Gedanken schossen Stefanie Dathe durch den Kopf, als die Stadtverwaltung mit der Wettbewerbs-Idee auf sie zukam. Für Dathe, Leiterin des Museums Ulm, war das Format zwar keine Premiere, schon öfters hat sie solche Projekte in die Hand genommen und geleitet. Aber Kunst im Parkhaus? Das war auch für sie ein neues Experimentierfeld für öffentliche Kunst.

Die Ausschreibung begann im März, und am Ende konkurrierten vier Künstlerinnen und Künstler um den besten Entwurf. Über den Einsendungen grübelten Mitglieder des Gemeinderats, Vertreter der Parkhausbetreiber - und der neue Chef des Museums „Villa Rot“ in Burgrieden, Thomas Schmäschke. „Inspirierend“, „harmonisch“ - und vor allem „einhellig“ sei die Suche der Jury nach der bestmöglichen Idee verlaufen, sagt Dathe. Am Ende gewann ein Duo: Axel Anklam und Thomas Henninger, zwei Berliner, beide 1971 geboren, Partner auf dem Spezialgebiet der Kunst am Bau. Zwei Aspekte an ihrem Entwur begeistern Dathe und die Jury-Mitglieder. Erstens:“"Die Künstler gehen ganz intensiv auf den Ort ein.“ Auf die zwei Fahrbahnen, die sich 16 Meter tief wie Spindeln hinabwinden - und wieder hinauf, ans Tageslicht. Zweitens: Der künstlerische Hintersinn dieser Konstruktion.

„Zuerst war es ein Schock“, erinnert sich Thomas Henninger, einer von zweien. Ihre Kunst entwickeln Anklam Henninger oft für Bauprojekte im Bereich der Forschung, zuletzt auch am Bundesministerium für Bildung und Forschung. Aber Parkhäuser? Neues Terrain für die Berliner. Die Form der neuen, geplanten Parkgarage fasziniert Henninger, bis ins mathematische Detail: Die zylindrische Öffnung, die Spirale - und mittendrin sollen bald sechs Ringe in perfekter Kreisform baumeln. Dabei haben die Künstler eine optische Täuschung im Hintersinn: Wie eine Kette hängen die Ringe scheinbar aneinander - und ein Motor lässt sie rotieren, jeweils entgegen der Fahrtrichtung.

Untergründig, hintergründig: „Gute Kunst muss auf verschiedenen Ebenen lesbar sein“, findet Henninger. Das Fundament des Entwurfs ist die intellektuelle Ebene - darunter eine Anspielung auf die Endlosen Säulen von Constantin Brancusi -, aber die Idee baut auch auf die naive Magie des ersten Blicks. Witz, Trickserei und Mathematik haben Anklam Henninger in diesen Entwurf gegossen. Selbst die Fibonacci-Zahlenreihe haben sie in die Winkel der Ringe hineingerechnet. Aber wie viel davon kann ein Autofahrer in wenigen Sekunden Abfahrt aufschnappen? Die optische Täuschung soll ein Hingucker werden - auch für Menschen, die wenig mit Kunst in Berührung kommen, selten in Museen gehen.

Henninger erklärt: „Die Besucher werden im Auto quasi in die Bewegung hineingezwungen.“ Hinab unter die Erde. Henninger muss da an Figuren wie Orpheus in der Unterwelt denken. Und in diesen Hades für Personenkraftwagen fällt das Licht. „Das hat fast schon etwas Sakrales“, findet Henninger. „Oben und unten, Himmel und Erde. Eintauchen – auftauchen. Alles ist Bewegung, Rhythmus, Licht und Atem.“ Die Ringe schweben an- und übereinander, im eigenen Tempo - und wer fährt hier wie schnell hinab?

Soweit der Plan. Jetzt, da sie den Ideen-Wettstreit gewonnen haben, bauen Anklam und Henninger auf ihr berufliches Netzwerk - sie sind angewiesen auf Bühnentechniker, Elektriker, Lichtdesigner, um das Werk zu bauen. Der letzte Prüfstein bleibt dann der Test vor Ort - wie schnell die Leuchtkreise kreiseln sollen, um den schönsten Täuschungseffekt herbeizutricksen. Bis Oktober soll die Installation vollendet sein. Finanzieller Spielraum: 180.000 Euro, für zwei Zirkel, Künstlerhonorar mit inbegriffen. Eintrittspreis? Parkgebühren.