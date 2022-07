Kundgebung der Ulmer Seebrücke für mehr Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit

Die Ulmer Seebrücke lädt am Samstag, 23. Juli, um 17 Uhr zu einer Kundgebung auf den Münsterplatz ein. Das Motto lautet „Schutz vor Krieg und Elend für alle Menschen“.

In der Presseankündigung heißt es: „Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen die Ukraine hat dieses Jahr bereits zahlreiche Menschen in die Flucht getrieben. Glücklicherweise wurden diese Menschen bisher sehr großzügig in Europa und Deutschland willkommen geheißen.“ Auch wenn es dabei Schwierigkeiten gegeben habe, habe sich gezeigt: „Europa kann sich angemessen um Geflüchtete kümmern – wenn es will.“

Vielen anderen Geflüchteten in Europa würde diese Hilfe aber nicht, oder zumindest nicht in diesem Maße zuteil. Dabei hätten auch diese ihr Land nicht freiwillig verlassen, sondern seien beispielsweise vor Krieg, politischer, religiöser oder ethnischer Verfolgung, Sklaverei, staatlicher Willkür oder vollkommener Perspektivlosigkeit geflohen. Auch diese Menschen verdienen, so die Seebrücke, „unsere Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit anstelle des Stacheldrahts, auf den sie heutzutage stoßen“.

Bei der Kundgebung soll auf alle Menschen aufmerksam gemacht werden, die auf der Flucht sind. Die Seebrücke solidarisiere sich mit allen Geflüchteten auf der Welt und fordert die EU und Deutschland auf, alle Geflüchteten so zu behandeln wie aktuell die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine Schutz im Westen suchen.