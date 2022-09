Kulturnacht: In Ulm und Neu-Ulm ist am Samstag einiges geboten

Die 22. Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm steigt am Samstag, 17. September. Nach zwei Jahren Kulturnacht unter Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie freuen sich die teilnehmenden Kunststätten, Akteure und die Organisatoren sehr auf eine Veranstaltung mit weit mehr Freiheiten und Möglichkeiten. Doch in diesem Jahr ist es eine andere Krise, die den Charakter der Kulturnacht verändert. In Zeiten von Inflation, Krieg und drohendem Gasmangel wird deutlich, wie wichtig Veranstaltungen wie die Kulturnacht sind.

„Wir haben die Kulturnacht in den vergangenen zwei Jahren während der Pandemie zwar durchgeführt, aber mit Einschränkungen. Jetzt freuen wir uns, dass diese Zeit mehr oder weniger vorbei ist - und da holt uns schon das nächste Drama ein“, sagt Ralph Seiffert, Kulturdezernent in Neu-Ulm, mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Früher oder später werde die Energiekrise auch eine Herausforderung für die Kulturstätten der Doppelstadt werden, doch die Krise berge gleichzeitig auch die Möglichkeit, das Bestehende bewusster wertzuschätzen.

Jetzt braucht es Dinge, die die Gesellschaft zusammenhalten. Ralph Seiffert, Kulturdezernent in Neu-Ulm

„Bei uns herrscht Kunst- und Kulturfreiheit. Das ist ein hohes Gut und alles andere als selbstverständlich. Wir sollten uns also auf das fokussieren, was wir haben und das stärken“, betont Seiffert und wird dann noch sehr deutlich: „Die Herausforderungen der Pandemie waren in meinen Augen Kindergarten im Vergleich zu dem, was jetzt auf uns zukommt. Die Gesellschaft steht vor schweren Zeiten und da braucht es Dinge, die die Gesellschaft zusammenhalten.“ Ein wichtiger Baustein sei da die Kultur - und in Ulm und Neu-Ulm damit die Kulturnacht.

50 Prozent weniger Publikum in Corona-Jahren

Auch Christian Pfeifer, Geschäftsführer der Kulturnacht GbR, hofft ebenfalls, dass ein solches kulturelles Angebot in Krisenzeiten noch einmal besonders wertgeschätzt wird und die Besucher etwas Gutes für sich daraus ziehen können. „Wir sind froh, dass die Kulturnacht wieder normal stattfinden kann. Wir haben die Kulturnacht zwar in den letzten zwei Jahren trotz Corona veranstaltet, hatten aber 50 Prozent weniger Publikum“, berichtet Pfeifer.

Die Vorbereitungen seien darüber hinaus alles andere als leicht gewesen. Rund 120 Hygienekonzepte habe er für die Kulturnacht 2021 etwa lesen und abnehmen müssen. „Aber die Kulturbranche ist aus dem Teil der Tränen noch nicht ganz draußen. Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen wird Lücken verursachen, sei es etwa bei der Tontechnik, beim Catering oder anderen Bereichen“, so der Geschäftsführer.

„Corona hat die Kulturnacht verändert. Auch in diesem Jahr gibt es etwa viele Orte, an denen Open-Air-Veranstaltungen geplant sind“, sagt Ulms Kulturbürgermeisterin Iris Mann. Denn durch die vergangenen Jahr fühle sich nicht mehr jeder Besucher noch wohl mit vielen Leuten in einem engen Raum. Darüber hinaus gibt es laut Iris Mann in diesem Jahr viele Angebote für Kinder und Jugendliche. Besonderes Schmankerl: Viele Familienangebote zwischen 15 und 18 Uhr sind kostenlos.

Iris Mann empfiehlt allen Besuchern, sich vorab zu informieren und einen Plan aufzustellen, um so möglichst viel aus der Kulturnacht herauszuholen. Dabei hofft sie zudem auf die Solidarität aller Besucher. „Wir haben zwar viele Open-Air-Programmpunkte, die kostenlos sind. Wir hoffen aber auch, dass die Besucher sich trotzdem noch ein Bändchen holen und so die Künstler unterstützen“, betont die Kulturbürgermeisterin.

Denn ein Großteil der Einnahmen werde am Ende wieder an die teilnehmenden Akteure ausgeschüttet. Von den zehn Euro, ermäßigt acht Euro, für ein Eintrittsbändchen komme zudem ein Euro der Kulturförderung zugute. Ralph Seiffert empfiehlt Besuchern zudem, die Kulturnacht-App zu nutzen. „Mit der App kann man sich einen Routenplan erstellen, das lohnt sich“, erklärt er. Sein zweiter Tipp: „Schauen Sie sich auch mal etwas an, das Sie nicht so kennen. So wird die Kulturnacht spannend.“