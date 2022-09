Kulturnacht in Ulm steht an: Vorverkauf bereits gestartet

Am 17. September steigt in Ulm und Neu-Ulm wieder die Kulturnacht. Es ist bereits die 22. Auflage der Veranstaltung. Im Programm finden sich in diesem Jahr 121 Veranstaltungen an mehr als 100 Orten.

Der Vorverkauf für die Tickets startet bereits am Donnerstag, 1. September. Die Eintrittsbänder für die Veranstaltung sind ab da in der Tourist-Information im Ulmer Stadthaus im erhältlich. Die Veranstalter hoffen, dass viele das Angebot nutzen, um so unnötige Warteschlangen an den Abendkassen zu vermeiden.

Mit einem Eintrittsbändchen haben Besucher Zugang zu allen Veranstaltungen der Kulturnacht sowohl in Ulm als auch in Neu-Ulm. Ein Eintrittsbändchen kostet 10 Euro, Schüler oder Azubis sowie andere Berechtige erhalten den ermäßigten Eintrittspreis von 8 Euro. Kinder bis 12 Jahren erhalten freien Eintritt. Es gibt auch Veranstaltungen zwischen 15 und 18 Uhr, zu denen sowohl Kinder als auch ihre Begleitpersonen freien Eintritt erhalten.

Wer spontan auf die Kulturnacht kommen möchte, für den gibt es auch vor Ort die Möglichkeit, ein Eintrittsband zu erwerben. Diese werden am 17. September sowohl an der zentralen Kasse am Münsterplatz und an allen Einlasskassen der Veranstaltungsorte verkauft.

Wer ein Eintrittsbändchen kauft, unterstützt Ulmer und Neu-Ulmer Kultureinrichtungen sowie Künstler. 1 Euro pro Band kommt kulturellen Projekten zugute.

Das Programm wird jedes Jahr bewusst breit gefächert angeboten, die Programmpunkte sind meist kurz gehalten, sodass Besucher der Kulturnacht mehrere Veranstaltungen an diesem Abend erleben können. Viele Angebote werden auch mehrmals hintereinander gezeigt. Wer sich vorab einen genauen Plan erstellen möchte, kann dies über die Internetseite oder eine App machen.

Vorverkaufsstelle:

Tourist-Information Stadthaus, Münsterplatz 50, 89073 Ulm, geöffnet von Montag bis Freitag 9.30 bis 18 Uhr, Samstag 9.30 bis 16 Uhr, Sonntag 11 bis 15 Uhr info@tourismus.ulm.de, Tel.: 0731/161 - 2830.