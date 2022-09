Kulturnacht im Roxy mit Tanz, Musik und Live-Podcast

Eine Kulturnacht findet am Samstag, 17. September, von 17 bis 1 Uhr im Roxy in Ulm statt. Die Veranstalter Stadt Ulm und die Roxy gemeinnützige GmbH bieten zunächst eine bunte Mischung aus Tanz, Musik und Live-Podcast. Das Programm im Einzelnen: von 17 bis 18 Uhr Choreo Lab – offene Probe mit der Choreografin Ester Guntín (Spanien) – die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt, Anmeldung per E-Mail an tanzlabor@roxy.ulm.de, von 18 bis 20 Uhr Live-Podcast mit dem Titel „Themenwechsel“ sowie von 20 bis 22.30 Uhr Konzerte mit Eau Rouge (Indie) und Yes I‘m Very Tired Now (Electro Pop aus der Schweiz). Im Anschluss bis 1 Uhr man bei der Party mit den DJs Andi und Achim die Kulturnacht tanzend ausklingen lassen. Karten gibt es zum Preis von zehn Euro/acht Euro (Kulturnachtbändel) im Vorverkauf und an der Abendkasse.