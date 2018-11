Kulturmix im Ulmer Roxy

Im Ulmer Roxy ist kommende Woche einiges geboten. Gleich neun Veranstaltungen stehen auf der Agenda. Bereits am heutigen Freitag, 30. November, um 20 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit den Showbuddies und ihrem Improtheater.

Am gleichen Abend steht auch die letzte Vorstellung der Performance-Upcycling-Reihe „Leute machen Kleider“ von Moving Rhizomes, Agente Costura und United Plastic Nations im Labor auf dem Programm. Besucher können Teil der Performance werden und Kleidung mitbringen, die künstlerisch umgestaltet wird (20 Uhr, Tickets kosten zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro).

Jamaica-Reggae-Sound mit Balkan-Bläsern, Electronica und World Music – so wird der Sound von „The Ufoslavians“ aus Slowenien beschrieben. Am Samstag, 1. Dezember, lädt das dynamische Septett um das Duo Haris Pilton (Dubimir) & Marco Grabber (Velebeat) zum Tanz in die Cafébar (20 Uhr, Tickets kosten 9,80 Euro im Vorverkauf, zwölf Euro an der Abendkasse).

Im Anschluß ab 22.30 Uhr heißt es dann wieder „Schüttel Dein Speck“ mit Deejot Roter Freibeuter und Select.A.Tom an den Turntables. Konzertbesucher von „The Ufoslavians“ haben freien Eintritt, alle anderen zahlen sieben Euro an der Abendkasse.

Poetry Slam

Zum letzten Poetry Slam des Jahres am Dienstag, 4. Dezember, tritt ein Teilnehmerfeld aus ganz Deutschland und der Schweiz gegeneinander an. Mit dabei sind Ezgi Zengin (Augsburg), Madleen Haberstroh (Tübingen), Alicia Tischer (München), Jasmin Brückner (Ludwigsburg), Johannes Floehr (Krefeld), Thomas Schmidt (Schwabach), Remo Rickenbacher (Bern), Yannick Steinkellner (Bochum) und Christian Ritter (Berlin). Es moderieren Dana Hoffmann und Ko Bylanzky (20 Uhr, Tickets kosten zehn Euro im Vorverkauf).

Zum Thema „Kulturelle Bildung gemeinsam gestalten“ findet am Mittwoch, 5. Dezember, von 9 bis 17 Uhr eine Info- und Vernetzungsveranstaltung zum Förderprogramm „Kultur macht stark“ in den Kulturhallen statt. Dabei stellen sich vielfältige Programmpartner wie die Bildungsakademie der Tafel Deutschland, der Bundesverband Freie Darstellende Künste, der Bundverband Netzwerke von Migrantenorganisationen, der Bundesverband Tanz in Schulen und einige andere vor. Darüberhinaus wird über Fördermöglichkeiten und Vernetzung untereinander informiert. Der Eintritt ist frei.

Die Roxy-Gesprächsreihe „Studio“ stellt in lockerer Folge bekannte Menschen aus der Region vor. Am Mittwoch, 5. Dezember, hat Gastgeberin Dana Hoffmann Stefanie Dathe, die Direktorin des Ulmer Museums, zum Gespräch eingeladen (20 Uhr, Eintritt frei).

„Meine Mutter ruft aus meiner Heimatstadt Freiburg an“ – so beginnen stets die Beschreibungen der Telefonate des in Berlin lebenden Schriftstellers und Comedians Sebastian Lehmann mit seinen Eltern, die er in seinem Buch „Mit deinem Bruder hatten wir ja Glück“ niedergeschrieben hat. Am Donnerstag, 6. Dezember, stellt er das Werk unter dem Titel „Elternzeit“ in der Werkhalle in einer als „Lesung und Therapie“ bezeichneten Veranstaltung vor. (Tickets kosten 17,50 Euro im Vorverkauf, 19 Euro an der Abendkasse).

Seit 13 Jahren auf dem Spielplan

Am Freitag, 7. Dezember, ist Martin Luding um 20 Uhr wieder als „Caveman“ in der Werkhalle zu Gast. Rob Beckers Solo-Theaterstück steht mittlerweile seit mehr als 13 Jahren auf dem Roxy-Spielplan, mehr als 130 000 Besucher allein in Ulm haben das Stück schon gesehen. (Tickets kosten 23 Euro im Vorverkauf, 25 Euro an der Abendkasse).