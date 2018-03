Kultkneipe „Linie 1“ schließt am Karsamstag für immer

Bahnhofskneipe, Urgestein der Ulmer Kneipenszene, Kultkneipe: Im Gespräch über die „Linie 1“, jenes verräucherte Lokal direkt gegenüber vom Ulmer Hauptbahnhof, schwingen immer Emotionen mit. Ab Ostersonntag werden es nur noch Erinnerungen sein: Am Samstagabend schließt die „Linie 1“ für immer. Das Gebäude mit der Adresse Bahnhofsplatz 7, in dem die Kneipe im Erdgeschoss zuhause ist, wird abgerissen. Im Zuge des Sedelhof-Projektes entsteht dort ein Hotel. „Linie 1“ wird am kommenden Wochenende als „PP 1“ am Neu-Ulmer Petrusplatz neu eröffnen. Auch die Ärzte, die an diesem Standort fünf Praxen betrieben, haben mittlerweile neue Räumlichkeiten gefunden.

In der „Linie 1“ haben die Gäste nur Vornamen. Und ihre eigenen Geschichten. Willi, Irene, Helmut und Franz beispielsweise gehören quasi zum lebenden Inventar der Kneipe. „Ich bin seit 1983 hier“, erzählt Willi, „jeden Tag komme ich mit dem Zug aus Illertissen, das ist mir die 110 Euro im Monat wert.“ Der 51-jährige Frührentner („Bin berufsunfähig, Wasser in der Lunge, kaputte Milz“) hat seinen Stammplatz so gewählt, dass er das Geschehen bestens überblicken kann: „Wenn ich nicht gerade die ,Bild’ lese!“

„Mein Zuhause!“

Mit dem Überblick hat Willi es nicht schwer, das Etablissement ist mit seinen 20 Plätzen sehr übersichtlich, wie auch die Karte. Keine Speisen, nur Getränke. Antonela Zupic, die Bedienung, schleppt vor allem Bier an die Tische. Viel Bier: Helles, Pils, Export, Weizen. Oder stellt die Gläser auf die Theke. Dort, auf einem abgewetzten Lederhocker, sitzt beispielsweise Dietmar: „Bin Jahrgang 51, wie alt ist man dann?“ 66 oder 67 Jahre müsste der Rentner sein: „Mit 50 habe ich aufgehört zu zählen.“ Er kommt seit 15 Jahren. Die „Linie 1“ ist sein zweites Zuhause. Oder sein erstes? „Egal, ich bin einfach hier.“

Während die beiden Ventilatoren die rauchgeschwängerte Luft ohne fühlbares Ergebnis mühsam quirlen, dröhnen aus den Boxen Hits der norwegischen Rockband TNT. Diese Musik und auch die Band, im Jahr 1982 gegründet, sind seit Beginn dabei: Damals wurde das „Red Ox“, die Vorläuferkneipe der „Linie 1“, gegründet: „In den 80er- und 90er-Jahren war das hier eine Kneipe mit viel Rockmusik“, erinnert sich Willi, der es wissen muss. Er war ja immer dabei.

Eine Kneipe für alle Schichten

„Früher kamen hier alle Schichten rein und tranken ein Feierabendbierchen“, berichtet auch Stammgast Franz, „da waren Ärzte ebenso drunter wie Rechtsanwälte.“ Auf dem Weg nach Hause war die „Linie 1“ ebenso geöffnet wie auf dem Weg zur Arbeit. Nur morgens zwischen 5 und 6 Uhr war geschlossen: „Zum Putzen“. In jener Epoche, in der die Arbeiter noch Lohntüten mit Bargeld am Monatsende bekamen, war besonders viel los: „Und dann wussten die Ehefrauen aber genau, wo sie ihre Männer abfangen mussten“, lacht Helmut, „das war vor der Tür der ,Linie 1’.“

Mittlerweile habe sich das Publikum geändert, bedauert Willi: „Vom ersten bis zum fünften eines Monats kommen jetzt die Hartzer.“ Mit Hartz IV seien aber keine großen Sprünge möglich: „Darum wird’s hier schnell leerer, ab dem sechsten findest du immer einen Platz.“

Ab Ostersonntag müssen sich Willi, Irene, Helmut und Franz ein neues Lokal suchen: „Wenn man da nicht rauchen darf, gehe ich auch nicht hin“, stellt Willi kategorisch fest. Darum komme für ihn auch keine Kneipe im heimischen, bayerischen Illertissen in Frage: Dort herrscht ein striktes Rauchverbot in der Gastronomie. Seit dem 1. August 2010 darf in Bayerns Kneipen, Wirtshäusern und Festzelten nicht mehr geraucht werden, die Wirte müssen ihre Gäste zum Qualmen vor die Türe schicken. Darum fällt das „PP 1“, die Nachfolge-Kneipe des „Linie 1“ in Neu-Ulm, für Willi als Ersatz auch aus: „Das wird ein Nichtraucher-Lokal“, weiß er.

Eine der letzten Raucherkneipen

Im baden-württembergischen und daher noch mit Raucherkneipen gesegneten Ulm bieten sich in Bahnhofsnähe die „Syrlin-Stuben“ an. Oder „Capos Größenwahn“ in der Platzgasse? „Da habe ich Hausverbot“, schränkt Willi ein, „und es herrscht Rauchverbot.“ Der Raucherraum sei keine Alternative: „Null Gemütlichkeit.“

Am liebsten wäre dem Stammgast ein Lokal in Bahnhofsnähe: „Das wird eng.“ Und die Pläne der Sedelhof-Planer helfen ihm nicht wirklich weiter: In der siebten Etage des Hotels ist ein Restaurant geplant. Ganz oben, in 30 Metern Höhe, soll eine Dachterrasse entstehen, die durch eine gläserne Krone gefasst wird, mit einer Skybar inklusive Münsterblick. Bier wird’s dort auch geben, aber keine TNT-Musik, keinen Rauch, keine Stammgäste: „Veränderung ist nicht immer gut“, verabschiedet Willi sich aus der „Linie 1“, „aber was willst du machen?“