Kultbar „Glembotzki“ am Samstag zum letzten Mal geöffnet

Die Nachricht hat vor wenigen Wochen bei Ulms Kneipengängern einen Schock ausgelöst: Die Kultbar „Glembotzki“ schließt, will sich aber mit einer kleinen Feiertour bei seinen Stammgästen verabschieden. Doch schon am Samstag ist es soweit: das letzte Mal „Glembo“, das vielen Ulmern auch unter dem früheren Namen „Pufferbar“ geläufig sein dürfte. Am Freitag soll es ein letztes Kickerturnier geben, am Samstag ist dann endgültig Schluss – zumindest in der Olgastraße.

Mitte Januar hatte das „Glembotzki“ auf Facebook der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass es dicht machen muss. Die Gründe: Ruhestörung, Lärmbelästigung und Vandalismus. Der „Ulmer Tratsch“ sei nicht zu stoppen gewesen, hieß es damals in einem Post bei Facebook: „Es ist leider richtig, dass wir trotz Verhandlungen das Glembotzki schließen müssen.“

Die Betreiber hätten demnach keine Pachtverlängerung erhalten. Begründung: „Es ist einfach zu viel Nachbarschaft, die insgesamt nicht auf unseren Betrieb klargekommen ist.“ Besonders im Haus habe es ständig Beschwerden bezüglich der Lautstärke geben.

Seit bekannt ist, dass die Kultbar schließen muss, werden beinahe jeden Band Getränke-Specials angeboten. Am Freitag findet zum letzten Mal ein Turnier am Tischkicker statt. Nach der letzten Party am Samstag ist dann Schluss. Zumindest in den Räumlichkeiten in der Olgastraße. Angestrebt sei, andernorts wieder zu eröffnen. Wie es hier aber weitergeht, ist unklar.