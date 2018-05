Kuhn und Fekete bleiben in Elchingen

Die Elchinger Scanplus-Baskets haben mit Kristian Kuhn und Stefan Fekete zwei weitere Leistungsträger für die kommende Saison in der ProB an sich gebunden. Der 2,08 Meter große Kuhn ist die erste Elchinger Option auf der Centerposition. In der vergangenen Saison erzielte er im Schnitt 11,3 Punkte und 6,6 Rebounds. In sechs Spielen schaffte Kuhn ein Double-Double, also zweistellige Werte bei Punkten und Rebounds. Fekete war im Oktober nachverpflichtet worden und hat seinen jetzt auf den Posten des Sportdirektors wechselnden Trainer Dario Jerkic rundum überzeugt: „Stefan hat eine überragende Saison gespielt. Wir sind froh, ihn weiter in unserem Team zu haben.“ Der 30-jährige Ungar war drittbester Passgeber der Liga und er fühlt sich in Elchingen pudelwohl: „Ich wohne mitten im Dorf und wurde in jeder Hinsicht von Umfeld unterstützt. Bei diesen Fans ist es mir leicht gefallen, den Vertrag zu verlängern.“ Als Assistent des neuen Cheftrainers Pero Vucica wird künftig Boris Kurtovic arbeiten. Der 60-Jährige arbeitete zuletzt bei KKK Haiterbach in der zweiten Regionalliga und weist eine lange Liste an nationalen und internationalen Erfolgen vor. Kurtovic hat unter anderem mit Split den kroatischen Pokal gewonnen und er war mit KK Peje Meister im Kosovo.