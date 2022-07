Künstliche Intelligenz: Ulmer bekommen Millionenförderung

Die Ulmer Unternehmensgründer Martin Bach und Dr. Stefan Hörmann sind nun auch offiziell Champions: Die Absolventen der Universität Ulm haben mit ihrem Start-up Aurivus nicht nur Fördergelder von Invest BW in Höhe von einer Million Euro eingeworben. Jetzt wurden sie zusätzlich zu „KI-Champions Baden-Württemberg“ gekürt. Die Ingenieure haben eine Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt, die aus Punktewolken von Laserscans realitätsnahe 3D-Gebäudemodelle erstellt. Ihre neueste Geschäftsidee kann sogar beim Energiesparen helfen.

Die Erfolgsgeschichte beginnt an der Uni Ulm

Die Erfolgsgeschichte von Aurivus hat am Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik (MRM) der Universität Ulm begonnen. Hier forschten Dr. Stefan Hörmann und Martin Bach zum automatisierten Fahren. Damit sich ein Auto fahrerlos im Straßenverkehr bewegen kann, ist es auf eine zuverlässige Umgebungserfassung angewiesen, wobei Laserscanner und neuronale Netze wichtige Rollen spielen. Durch einen Kontakt in der Baubranche fiel dem Ulmer Forscher-Duo auf: Auch Architekturbüros könnten von einer intelligenten Umgebungserfassung und -analyse profitieren. Die Laserscanner, mit denen Gebäude erfasst werden, ähneln nämlich denen in automatisierten Fahrzeugen. Bislang mussten Bauscans allerdings in wochenlanger Arbeit händisch nachgezeichnet werden, um Gebäudemodelle zu erstellen – eine Software zur Umwandlung der Scannerdaten in Modelle gab es nicht.

Aus Umgebungsdaten eigenständig Umfeld-Modelle erstellen

Hörmann und Bach beschlossen also, ihr Know-how aus dem automatisierten Fahren auf das Bauzeichnen zu übertragen. Im selbstfahrenden Auto werden sogenannte neuronale Netze eingesetzt – das ist eine bestimmte Form der KI – die aus Umgebungsdaten eigenständig Umfeld-Modelle erstellen. „Für die Baubranche haben wir eine solche KI darauf trainiert, 3D-Laserscans von Gebäuden zu durchsuchen und Milliarden von Scanpunkten minutenschnell in wenigen Objekten zusammenzufassen. Beispiele reichen von Fenstern und Rohren bis zu sonstigen Flächen. Diese Reduktion von Komplexität spart bei Bauzeichnungen viel Zeit und Geld“, berichten die Ingenieure. Die Geschäftsidee für das Start-up Aurivus war geboren.

Dank einer Förderung über eine Million Euro von Invest BW nimmt das Start-up nun bereits das nächste Projekt in den Blick: „Künftig soll die Aurivus-KI vom Smartphone aufgenommene LiDAR-Daten verstehen, um Raumpläne zu erstellen und zum Beispiel Energieanalysen durchzuführen. So lassen sich Energiespar-Potenziale mit dem Smartphone aufdecken“, erklären Bach und Hörmann. Die Einsatzmöglichkeiten ihrer Künstlichen Intelligenz sind also noch lange nicht am Ende.