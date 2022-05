Künstler können sich für Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm anmelden

Die Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm hat Tradition und sie hat jedes Jahr etwas Neues zu bieten. Am Montag, 16. Mai, startet die Anmeldung für die Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm 2022 und es besteht für alle Kulturschaffenden und Kultureinrichtungen wieder die Möglichkeit dieses Großereignis mit ihren kulturellen Beiträgen und Ideen mitzugestalten. Sie können ein Teil des jährlichen Kulturhighlights in Ulm und Neu-Ulm werden Ganz einfach das Anmeldeformular über das Online-Portal www.kulturnacht-ulm.de oder www.kulturnacht-neu-ulm.de herunterladen und ihre Bewerbung bis zum 19. Juni einreichen. Die Kulturabteilungen der Städte unterstützen, beraten und motivieren alle diejenigen, die sich für die Teilnahme mit ihrem Programmbeitrag an der Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm 2022 bewerben und das gemeinschaftliche Kulturelebnis bereichern werden. Ansprechpartner ist Christian Pfeifer, Geschäftsführung Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm, unter E-Mail kulturnacht@ulm.de und Telefon 0731 / 161 47 23.