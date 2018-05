Krstanovic und Beck bleiben den Elchingern Basketballern treu

Auf den Aufstieg in die Zweite Basketball-Bundesliga ProA haben die Elchinger Scanplus-Baskets trotz der sportlichen Qualifikation verzichtet, doch die Spieler fühlen sich offensichtlich wohl im Verein. Mit Filmore Beck und Marko Krstanovic verlängerten zwei weitere Leistungsträger ihre Vertrag.

Beck wird damit von Herbst an schon die vierte Saison im Elchinger Trikot spielen. Besonders gefürchtet sind seine Dreier, aus der Distanz trifft er beinahe 40 Prozent seiner Würfe. Der erst 20-jährige Aufbauspieler Marko Krstanovic ist das wohl größte Talent im Kader der Elchinger. Er ist ein hervorragender Verteidiger und Passgeber, außerdem ist Krstanovic dank seines Gardemaßes von 1,94 Metern auch in der Offensive eine Waffe. In der abgelaufenen Saison stand er immer wieder in der Elchinger Startformation. Sein bisheriger Trainer und künftiger Sportdirektor Dario Jerkic geht davon aus, dass die Entwicklung von Krstanovic noch nicht abgeschlossen ist. Der Spieler selbst sagt: „Das Umfeld hat mich in meiner Entwicklung massiv unterstützt. Die Fans sind einfach super und so ist mir die Verlängerung des Vertrages nicht schwer gefallen.“