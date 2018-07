Kroaten fiebern auf dem Donaufest dem WM-Finale entgegen

Auf dem Kohlegrill brutzeln knusprige Fische und saftiges Cevapcici, Rauchwolken steigen auf und Josip Travas wischt sich den Schweiß von der Stirn. „Wahrscheinlich machen wir am Sonntag den Laden schon zwei Stunden vor dem offiziellen Feierabend dicht.“

Nicht etwa, weil er und seine ehrenamtlichen Kollegen vom Kroatischen Kultur- und Sportverein keine Lust mehr auf diese Arbeit hätten. Aber wenn die Nationalmannschaft seines Heimatlands im Finale der Fußball-WM gegen Frankreich auf dem Platz steht, wollen sie nichts verpassen, sagt Travas. Hinter dem Verkaufszelt am Jahnufer soll ein Fernseher aufgestellt werden, auf dem das Finale gezeigt wird.

Große Erfolge zugetraut

Travas sagt, dass er den Kroaten große Erfolge im Turnier zugetraut hat. Schließlich treten einige der Nationalspieler im Alltag für die besten Fußballvereine der Welt gegen den Ball. Doch dass die Mannschaft bis ins Endspiel vorstößt, hätte er nicht gedacht, ergänzt Travas.

Dabei schlagen zwei Herzen in seiner Brust: „Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und habe deshalb zwei Mannschaften, mit denen ich mitfiebern kann.“ Deshalb hatte er sich auch schon überlegt, ein T-Shirt zusammenzunähen, das zur einen Hälfte aus dem Trikot der deutschen Nationalmannschaft und zur anderen Hälfte aus dem des kroatischen Teams besteht. Beim Feiern seien sich beide Nationen ähnlich, sagt Travas: „Friedlich und ohne Stress.“ Mit leiser Stimme ergänzt er: „Vielleicht sind die Kroaten etwas euphorischer, weil sie nicht so oft die Gelegenheit dazu haben.“

Auf jeden Fall ein Sieg

„2:0 oder auch nur 1:0 – aber auf jeden Fall ein Sieg“, sagt Ivanka Pindric, die auf der Donauwiese Spanferkel mit Kraut verkauft. Den Finalabend hat sie sich freigenommen: „Ich gehe dahin, wo am meisten los ist“, betont die Kroatin. Die Vorfreude auf das Endspiel ist ihr deutlich anzusehen.

Ivanka Pindric ist auf dem Donaufest in Ulm in Rot-Weiß-Blau gekleidet. (Foto: Andreas Brücken)

Einen ersten Eindruck von der Feierlaune ihrer Landsleute haben die Helfer auf dem Donaufest in den vergangenen Tagen schon bekommen. Der Jubel vor den Bildschirmen der Hütten und Buden hätte in einem voll besetzten Fußballstadion kaum heftiger sein können, als die „Feurigen“ zunächst Russland aus dem Viertel- und vier Tage später England aus dem Halbfinale warfen. Dicht and dicht seien die Fans vor der Hütte gestanden, berichtet Ivanka Pindric. „Mehrere Hundert waren es bestimmt“, erinnert sie sich. Neid deutscher Fußballfans hat sie in den vergangenen Tagen nicht erfahren. Stattdessen würden alle in ihrer Umgebung jetzt mit ihr fiebern, schildert die Frau.

Sorge um die Weinvorräte

Trotz der großen Vorfreude auf den Sonntag macht sich Thomas Baumgärtner, der in der Stadt Vukovar am kroatischen Donauufer geboren wurde, Sorgen. Baumgärtner bangt um die Weinvorräte: „Ich hoffe, dass die Lieferung mit Rosé aus meiner Heimat noch rechtzeitig ankommt“, sagt er. Zusammen mit Freunden hat der pensionierte Beamte einen Stand auf dem Weinmarkt.

Auf die Frage, wer am Sonntag das Spiel für sich entscheidet, zuckt Baumgärtner mit den Achseln: „Ich bin kein Fußballexperte, wäre aber ein schlechter Kroate, wenn ich nicht an den Sieg meiner Mannschaft glauben würde“, sagt er und lacht. Dass sich die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic bis ins Finale kämpfen würden, hätte auch er nicht geglaubt. Derweil denkt Baumgärtner schon ein Stück weiter: „Vielleicht hat ein Sieg am Sonntag auch einen positiven Einfluss auf die Kroatische Politik und die Wirtschaft.“

