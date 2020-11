Krise bei Evobus: Belegschaft muss mit weniger Geld rechnen

Am Bildungszentrum Meckenbeuren gibt es einen positiven Corona-Fall. Eine siebte Klasse und die Klassenlehrerin befinden sich deshalb in Quarantäne. Einen Umstand, auf den die Schule vorbereitet ist.

„Dass so etwas vorkommt, kann im Endeffekt niemand verhindern. Aber wenn wir Klassen oder einzelne Schüler in Quarantäne schicken müssen, sind wir darauf vorbereitet“, sagt Ulrike Wiedmann, Rektorin des Bildungszentrums am Donnerstag. Zwei Tage zuvor ist der Fall bekannt geworden.