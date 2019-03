Kreisch-Alarm – So laut und schrill war der Auftritt vom „Bachelor“

Es wurde in eng in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie – und laut. Schon gegen 15.30 Uhr war die Halle am Haupteingang gerammelt voll. Überwiegend junge Mädels tummelten sich am Freitag in einer langen Schlange vor einer Bühne. Der Grund: „Der Bachelor“ Andrej Mangold hatte sich ab 16 Uhr für eine Autogrammstunde angekündigt.

Ganz vorne in der Schlange standen Franziska, Manuela und Antonia. Die drei Schülerinnen waren schon um kurz vor 15 Uhr angekommen. „Wir sind riesengroße Fans und haben jede Folge der Sendung im Fernsehen gesehen“, sagt Antonia und strahlt dabei bis über beide Ohren. Die Drei konnten es kaum erwarten, dem Bachelor endlich auch im echten Leben zu begegnen. Vorher galt es aber noch zu klären, für wen sich dieser Nachmittag zu einem ganz besonderen entwickeln sollte. Denn für drei Fans des 32-Jährigen gab es mehr als nur ein Selfie.

Bevor der Bachelor die Bühne betrat, nahm er sich nämlich eine gute halbe Stunde Zeit für ein ganz persönliches Treffen in einem Raum im ersten Stock. Dieses Meet & Greet wurde auf der Bühne ausgelost, in Sozialen Medien konnten sich die Fans im Vorfeld bewerben.

Der Traum von der ganz privaten Plauderei mit dem ehemaligen Basketball-Nationalspieler und Unternehmer erfüllte sich letztlich für Yvonne Hermann, Nicole Jung und Melina Dämmer. Während die große Masse sich noch gedulden musste, durften die drei Frauen schon mal beim Bachelor vorfühlen.

Als der dann letztlich mit einer guten Viertelstunde Verspätung doch noch die Bühne betrat, herrschte kurzzeitig Ausnahmezustand. Hunderte Fans begannen wie auf Knopfdruck zu kreischen, gleichzeitig schnellten zahllose Handys in die Höhe und hielten das Spektakel auf Fotos und Videos fest.

Als Bonus durften die drei Meet-&-Greet-Gewinnerinnen auch noch als erstes auf die Bühne. Nachdem das Selfie eingetütet war und sich der Adrenalinspiegel wieder etwas beruhigt hatte, war dann auch kurz Zeit, über das Erlebte zu sprechen. „Unglaublich aufregend“, fasste Nicole, 23, zusammen. Und weiter: „Ich bin positiv überrascht, er ist tatsächlich genau so, wie er im Fernsehen rüberkommt.“ Genau so sahen das Ivonne und ihre zehnjährige Tochter Lea. „Er ist sehr humorvoll und ganz natürlich. Eben ganz wie in der Sendung im Fernsehen“, sagte die 34-Jährige.