Kreis- und Stadräte radeln mit gutem Beispiel voran

Der Alb-Donau-Kreis und die Stadt Blaustein sind bei der Aktion Stadtradeln als beste Newcomer in der Kategorie „Fahrradaktivstes Kommunalparlament“ ausgezeichnet worden. Dabei handelt es sich um eine Aktion des Klima-Bündnis in Zusammenarbeit mit dem Saarländischen Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz. Die Preisverleihung fand in Saarbrücken statt.

„Ein wichtiger Hebel, um unseren Alltag nachhaltiger zu gestalten, ist die Mobilität. Durch die Teilnahme des Alb-Donau-Kreises bei der internationalen Kampagne Stadtradeln wollten wir das Fahrrad als Verkehrsmittel weiter in den Fokus rücken. Wie groß das Bewusstsein für den Klimaschutz auch bei den Mitgliedern unseres Kreistages und den 55 Gemeinderätinnen und -räten ist, sieht man an der Auszeichnung als bester Newcomer in der Kategorie ,Fahrradaktivstes Kommunalparlament‘ unter den Kommunen mit 100.000 bis 499.999 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Stadt Blaustein hatte daran sicherlich einen großen Anteil: Denn sie ist ebenfalls zusätzlich in dieser Kategorie geehrt worden, unter den Kommunen mit 10.000 bis 49.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Daran sieht man: Unsere Kommunalpolitikerinnen und -politiker reden nicht nur, sondern radeln auch“, sagt Landrat Heiner Scheffold.

„Wir freuen uns über diesen Sieg, der für uns zugleich nicht ganz überraschend kommt“, sagt Blausteins Bürgermeister Thomas Kayser. „Viele Stadträtinnen und Stadträte kommen nicht nur zu den Sitzungen auf zwei Rädern, sie leben nachhaltige Mobilität auch jeden Tag, indem sie mit dem Bike fast alle ihre Wege bestreiten.“ Mit der Teilnahme an Wettbewerben wie dem Stadtradeln trägt Blaustein dazu bei, die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, denen sich die knapp 17.000 Einwohner große Stadt im Rahmen der Musterresolution zur Agenda 2030 verschrieben hat. Für die Stadt an der Blau haben im Juli 2022 insgesamt 188 Radelnde 48.728 Kilometer zurückgelegt. Sieben Mitglieder des Blausteiner Gemeinderats sammelten gemeinsam 3402 Kilometer, zwei davon – Anita Junginger und Robert Jungwirth – nahmen in Saarbrücken den Preis entgegen.

Der Alb-Donau-Kreis als Ganzes hat im Juli 2022 erstmals drei Wochen lang an der Kampagne teilgenommen: Mehr als 1200 Radlerinnen und Radler haben insgesamt über 337.500 Kilometer gesammelt, davon sind 44 Personen aus dem Kreistag sowie den Stadt- und Gemeinderäten 13.822 Kilometer gefahren. „Es ist beeindruckend, wie viele Menschen beim ersten Stadtradeln im Alb-Donau-Kreis mitgemacht haben: Ich bin mir sicher, dass viele von ihnen künftig häufiger aufs Rad steigen!“, so Scheffold.

Auch Kayser betont: „Der Titel motiviert uns, im kommenden Jahr noch ehrgeiziger zur Sache zu gehen und den Sieg auch unter den etablierten Teilnehmern sprichwörtlich einzufahren. Damit wollen wir ein Zeichen setzen, die schöne Natur rund ums kleine Lautertal zu erhalten, in das die Stadt Blaustein eingebettet ist.“