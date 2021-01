Kraus-Album in „Lockdown Bar“

Bei der Premiere am Samstag hat sich die neue „Roxy Lockdown Bar“ als „probates Gegenmittel gegen das depressive Trübsalblasen“ am Lockdown-Wochenende erwiesen. Gleich mehrere hundert Barbesucher waren vom heimischen Sofa aus dabei. Ansporn für das Roxy, die neue Reihe weiterzuführen. Am Samstag, 23. Januar, öffnen sich daher ab 20.30 Uhr zum zweiten Mal die virtuellen Türen der „Roxy Lockdown Bar“. Abermals moderiert von Ariane Müller. Für die musikalischen Akzente sorgen Joo Kraus und seine Band, die live Songs ihres neuen Albums „We are doing well“. Im Talk: Entertainer Roland Baisch, der auf 40 Dienstjahre im Unterhaltungsgeschäft zurückblickt. Baisch geht den Fragen nach, wie es gelingt und was es bedeutet, andere zum Lachen zu bringen. Online über www.roxy.ulm.de und die Roxy-Kanäle auf Youtube, Facebook und Zoom.