Krankes und verwahrlostes Zwergkaninchen ausgesetzt

Ein verwahrlostes Zwergkaninchen in desolatem Zustand hat eine Zeugin am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr im Nersinger Teilort Leibi (Landkreis Neu-Ulm) gefunden. Sie entdeckte das Tier in ihrem Gartengrundstück in der Straße Unterer Flurweg.

Das stark untergewichtige und von mehreren Krankheiten ausgemergelte Tier wurde von einer Angehörigen zu einer Tierarztpraxis gebracht, wo es eingeschläfert wurde.

Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass das Zwergkaninchens von einem bislang unbekannten Täter ausgesetzt wurde. Die Polizei Neu-Ulm ermittelt wegen einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Bei dem männlichen Zwergkaninchen handelt es sich um einen „Widder“ (Schlappohren), mit weißem Fell am Körper und braunem Fell an den Ohren.

Zeugen, welche Angaben zu einem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen.