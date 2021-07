„Krankes Fernsehformat“: Kabarettistin kritisiert Heidi Klum-Show und Corona-Politik

Ganz gleich ob Eigenheim oder Mietwohnung: Wer in Wangen wohnen will oder umziehen will, tut sich schwer. Das ist nicht neu, aber eine nach wie vor gültige Erkenntnis. Allerdings tut sich in den kommenden Jahren Einiges, was die Hoffnung auf Linderung des Problems wachsen lässt. Zugleich kommen neue Entwicklungen hinzu, die aus Sicht von Suchenden problematisch werden könnten.

Die Zeiten sind noch nicht lange her, da war klar: Spricht man von einem Neubaugebiet, dann geht es um Eigenheime.