Kracher im WFV-Pokal: SSV Ulm trifft im Halbfinale auf SSV Reutlingen

Von Mandy Streich

Am Freitag war es jetzt auch in Sigmaringen so weit: Laut Polizeiangaben sind rund 400 Schüler zur „Fridays for Future“-Demonstration auf den Sigmaringer Marktplatz vor dem Rathaus gekommen, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Die Schülern sind vorwiegend Schüler der Liebfrauenschule Sigmaringen. Gerald Eisen, Schulleiter der Liebfrauenschule sowie zahlreiche Lehrer befürworten die Aktion der Schüler.

Den Liebfrauenschülern, unter ihnen die Hauptorganisatoren Mathis Hoheisel, Jonas Hotz und Jan Louter von der ...