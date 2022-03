Kostenloses Neustart-Konzert im Haus der Begegnung

Adam Ambarzumjan (Klarinette) und Hamlet Ambarzumjan (Klavier) geben am Samstag, 26. März, im Haus der Begegnung in Ulm ein „Neustart“-Konzert. Beginn um 19 Uhr, der Eintritt ist frei (begrenzte Plätze, Reservierung möglich unter www.neustart-konzerte.de).

Die Idee der „Neustart“-Konzerte entstand in der Zeit, als das Kulturleben in Deutschland wegen der Pandemie nahezu still stand.

Die Brüder Hamlet und Adam Ambarzumjan möchten nun Beitrag zur Wiederbelebung der Kulturszene leisten. Von der Ostseeküste bis ins Allgäu veranstalten sie Konzerte, um endlich wieder Musik auf die Bühne zu bringen. Außerdem musizieren sie für Menschen in sozialen Einrichtungen, die aufgrund ihrer Lebensumstände keine Konzerte besuchen können.