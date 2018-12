Konzert von Andreas Kümmert im Roxy fällt aus - Sänger sagt komplette Tour aus gesundheitlichen Gründen ab

Das Konzert von Andreas Kümmert am 21. Dezember im Roxy in Ulm fällt aus. Am Wochenende sagte der Künstler alle Tournee-Termine im Dezember aus gesundheitlichen Gründen ab

„Liebe Fans, leider hat sich mein Zustand bis zuletzt nicht gebessert. Ich hatte gehofft, ab heute wieder voll durchstarten zu können. Dem ist leider nicht so. Somit muss ich mit großem Bedauern aus gesundheitlichen Gründen die komplette Tour im Dezember absagen. Es wird hierfür leider keine Ersatztermine geben. Ich entschuldige mich vielmals für entstehende Unannehmlichkeiten", begründet Andreas Kümmert die Absage gegenüber Fans und Veranstaltern. Die gekauften Tickets können bei der jeweiligen VVK-Stelle zurück gegeben werden.Ticketkäuferinnen und –käufer, die ihre Karten beim Roxy-TicketService in der Schillerstrasse 1/12 gekauft haben, können die Tickets zu den Öffnungszeiten Dienstag bis Freitags von 14 – 19 Uhr zurückgeben.