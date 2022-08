Konzert-Finale im Roxy Sound Garten

Mit drei Open-Air-Konzerten an drei aufeinanderfolgenden Tagen endet die Sommersaison 2022 im Ulmer Roxy Sound Garten. Am Donnerstag 18. August, 20 Uhr, gibt es brasilianische Klänge mit Emersound, am Freitag, 19. August, 20 Uhr, ist Organic Electro Techno Jazz mit Cats & Breakkies zu hören, und am Samstag, 20. August, 20 Uhr, beschließt Space Pop mit Ikan Hyu aus der Schweiz die Reihe.

Emersound bietet Samba, Reggae, Rap und Funk und laut Veranstalter eine energetische Musik, die sich allen Samba- und Brasil-Klischees entzieht. Die Musik von Emerson Araújo, wie der Künstler heißt, wurzelt im Samba und kombiniert traditionelle Rhythmen mit modernem Hip Hop und populären hispanischen Musikstilen. Daraus entsteht der Emersound. Begleitet wird Emerson Araújo von einer Live-Band, die der Musiker handverlesen aus erfahrenen und gut aufeinander eingespielten Musikern zusammengesetzt hat.

Cats & Breakkies sind vier junge Berliner mit Jazz im Herzen und Techno in den Genen. In klassischer Bandbesetzung – E-Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keys – rocken sie ein instrumentales DJ-Live-Set auf Bühnen, Floors und Festivals. Sie überzeugen vor allem durch die Präzision im Spannungsaufbau und die klangliche Weite ihrer Arrangements. Beim Konzert in Ulm ist exklusiv der Berliner „kosmische“ Gitarrist Franz Bargmann mit dabei. Bargmann ist bekannt für seine spontanen Guerilla-Konzerte, solo oder mit der Band Camera, wirkte beim Duo Oake mit und tourt seit 2014 mit der Krautrock-Legende Michael Rother. Er arbeitete mit Musikern wie Dieter Moebius, Colin Newman oder Thurston Moore zusammen.

Zu ihrem einzigen Auftritt außerhalb der Schweiz auf der aktuellen Tour kommen Ikan Hyu in den Sound Garten zum Finale der Open-Air-Konzerte 2022 im Roxy. Elastic Plastic Space Power Gangster Future Pop – so bezeichnen Pop-Rebellinnen ihren Musikstil. Seit 2016 elektrisiert das explosive Duo Festival- und Clubbühnen. Anisa und Hannah, die das Duo bilden, sind Meisterinnen des Multitaskings und spielen bis zu drei Instrumente gleichzeitig. Ihren Rap und Gesang begleiten sie mit elektronischen und akustischen Drumelementen, Moog-Bass, E-Gitarre und Synthies. Das Konzert von Ikan Hyu wird von der Retro-Pop-Newcomerin Brenda Blitz eröffnet.

Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte im Roxy statt. Der Eintritt ist frei. Der Sound Garten öffnet jeweils´um 17 Uhr.