Wer sich für Opernchöre begeistert, sollte sich das nächste Konzert des Universitätschors Ulm in den Kalender schreiben. Es findet statt am Sonntag, 22. Mai, um 19 Uhr im Haus der Begegnung in Ulm. Mit dabei sind neben dem Chor Balduin Schneeberger, Bass, Giovanni Piana, Klavier, und Manuel Sebastian Haupt als Leiter. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erbeten. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln, heißt es in der Medienmitteilung.