Kontrolle auf B10: Polizei erwischt Raser mit 130 statt der erlaubten 70 km/h

Drei Autofahrer müssen nach einer Geschwindigkeitskontrolle am Mittwoch auf der B10 in Ulm mit einem Fahrverbot rechnen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, kontrollierte die Polizei gegen 5 Uhr den Verkehr in Richtung Dornstadt, kurz nach dem Tunnel.

Bei erlaubten 70 Stundenkilometer waren drei Fahrer mehr als 41 Sachen zu schnell. Sie erwartet nun ein Regelbußgeld zwischen 160 und 240 Euro und zwei Punkte im Zentralregister. Zwei Fahrer waren mit 130 Stundenkilometer unterwegs.

Zu schnelles Fahren ist laut Polizei nach wie vor eine der Hauptursachen schwerer Unfälle. Deshalb gehe die Polizei konsequent dagegen vor. Sie möchte die Straßen für alle sicherer machen. Die Polizei werde ihre Kontrollen fortsetzen, kündigt sie an.