Kommunalwahlen im Alb-Donau-Kreis und Ulm: Diese Ergebnisse stehen bereits fest

Die Europawahl wurde im Alb-Donau-Kreis und im Stadtgebiet Ulm als erstes ausgezählt. Die vorläufigen Endergebnisse standen bereits am späten Sonntagabend fest.

Die Ergebnisse zu den Kommunalwahlen - Kreistag, Gemeinde- und Ortschaftsrat - sollen im Laufe des Montags nach und nach Eintreffen. Hier ein Überblick.

Diese Ergebnisse der Kommunalwahlen stehen bereits fest:

Emeringen: In den künftigen Gemeinderat gewählt wurden: Edwin Ruf (81 Stimmen), Bernhard Kloker (80), Stephan Wiker, Alfons Forderer, Martin Burgmaier (alle 79), Christian Müller (73), Michael Zittrell (72), Stefanie Aßfalg (63). Die Wahlbeteiligung lag bei 88,2 Prozent.

Heroldstatt: Die Sitze im kommenden Gemeinderat Heroldstatt nehmen ein: Michael Keirat (1713), Werner Knehr (1240), Ralf Kölle (1.163), Andreas Fülle (1144), Dirk Süßmuth (1042), Manuela Hettrich- Wiedemann (974), Manfred Hoffmann (955), Manfred Erb (870), Thomas Peter Salzmann (713) und Michael Hoffmann (636).

Nellingen: Der künftige Gemeinderat Nellingen steht fest: Für die Freie Bürgerliste ziehen Herbert Bühler, Hans Eberhardt, Nadine Turi, Jens Windmüller, Günter Maier und Rolf Stäb ein. Von der Bürgerliste setzten sich Bruno Wanderer, Roland Fink, Helmut Wörz, Steffen Münz, Bernd Heinzinger und Markus Hagmeyer durch. Die beiden Fraktionen belegen zu gleichen Teilen die insgesamt 12 Sitze im Gemeinderat. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,1 Prozent.

Oppingen: Der künftige Ortschaftsrat Oppingen setzt sich aus Brigitte Hof, Günter Maier, Harald Hezler, Joachim Appel, Harald Braun und Martina Stäb zusammen. Es gibt somit sechs Sitze. Die Wahlbeteiligung lag bei 75 Prozent.

Rund 140.000 Menschen im Alb-Donau-Kreis und 87.000 Menschen in Ulm waren wahlberechtigt und dürften ihre Stimme abgeben bei der Europa- und den Kommunalwahlen.

So lief die Europawahl in der Region

Bei der Europawahl im Alb-Donau-Kreis holte die CDU die meisten Stimmen, gefolgt von den Grünen. Die Wahlbeteiligung lag bei 67 Prozent.

Im Stadtgebiet Ulm holten bei der Europawahl die Grünen die meisten Stimmen und wurde stärkste Kraft. Wie die CDU verlor auch die SPD ordentlich Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,2 Prozent.

Für Aufsehen sorgte in Ulm die Menschenmassen vor dem Wahllokal im Ulmer Kepler-Gymnasium. Tausende Rumänen warteten stundenlang auf ihre Stimmabgabe zur Europa-Wahl und für zwei rumänische Referenden. Viele konnten ihre Stimme gar nicht abgeben, weil die Wahllokale um 21 Uhr schließen mussten.

Im Landkreis Neu-Ulm gingen verhältnismäßig weniger Menschen zu Wahl. Grund hierfür: In Bayern wurde ausschließlich für Europa gewählt. Die Kommunalwahlen finden erst 2020 statt.

Am 26. Mai 2019 werden in Baden-Württemberg die Gemeinderäte in 1.101 Städten und Gemeinden sowie die Ortschaftsräte in 410 Gemeinden mit Ortschaftsverfassung gewählt. Gewählt werden auch die Kreisräte in den 35 Landkreisen. Schwäbische.de erklärt, wie eine Kommunalwahl funktioniert.