Kommt ein Laster geflogen: Skurriler Unfall passiert so nicht zum ersten Mal

Glimpflich und ohne Verletzte endete am Freitagvormittag die Rutschpartie eines Lastwagens in einen Vorgarten in Blaustein.

Gegen 9.20 Uhr war der 52-jährige Fahrer des Lastwagen mit Speiseabfällen im Buchbronnenweg unterwegs und bog bei Schneefall in die steil nach unten führende Galgenbergstraße ab.

Auf der glatten Fahrbahn rutschte der LKW erst gegen eine Leitplanke, die Anwohner schon mit schützenden Autoreifen versehen hatten und dann ging es weiter in den Vorgarten eines benachbarten Wohnhauses.

Ich hatte auch schon mal ein Feuerwehrauto im Garten Bewohnerin

Mit der Hinterachse blieb der Laster auf der Straße, die Mitte saß auf der Gartenmauer auf und verhinderte, dass der LKW weiter in Richtung Wohnhaus rutschte.

Vor 40 Jahren stand dort schon mal ein Lastwagen

Die Bewohnerin hörte den Schlag und entdeckte beim Nachschauen den Lastwagen in ihrem Garten. Bereits von rund 40 Jahren stand schon einmal ein Lastwagen dort. „Ich hatte auch schon mal ein Feuerwehrauto im Garten“, erzählt sie. Seit oberhalb der Straße aber eine Leitplanke angebracht wurde, habe sich die Lage gebessert. Bis diesen Freitag.

Die Bergung des Lastwagen dürfte sich schwierig gestaltet haben an der steilen und glatten Straße, außerdem führt eine Stromleitung direkt über dem Lastwagen entlang.