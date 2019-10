Kommentar zum Schwörfestival 2020: „Perfekte Wahl, aber keine mutige“

Nach Techno (Scooter) in diesem Jahr erklingt beim nächsten Schwörwochenende im kommenden Juli „Deutschpop-Poesie“ auf dem Münsterplatz. Die Organisatoren von Donau3FM haben mit der Wahl von Mark Forster (am Sonntag) und Wincent Weiss (am Freitag) vieles richtig gemacht. Vor allem, weil sich viele Menschen, von jung bis alt, auf den Sound der beiden Musiker einigen können.

Das lässt die Verantwortlichen zu Recht darauf hoffen, dass zumindest der Forster-Auftritt noch um die Weihnachtszeit ausverkauft sein wird. Forster zieht, er versteht sein Handwerk. Spannend ist die Wahl der beiden Deutschpopper jedoch nicht. Vor allem nicht der Auftritt von Weiss am Freitag. Musikalisch geht der glatt als Klon von Forster durch. Dadurch geht Abwechslung flöten.

Dabei hätte es so viele – auch deutsche – Künstler gegeben, die musikalisch mindestens so interessant sind wie die beiden nun Auserkorenen. Die noch dazu bezahlbar sind. Hier hat Mut gefehlt.

Wobei man sich diesen als Veranstalter großer Musik-Events heutzutage leisten können muss. Extrem hoch sind mittlerweile (zu Recht) die Vorschriften zur Sicherheit. Dies sind Nachwehen der Loveparade-Katastrophe von Duisburg. Wer Tausende von Euro für Security & Co. ausgeben muss und nur noch höchstens 10.000 Menschen vor die Bühne lassen darf, will auf Nummer sicher gehen. Diesbezüglich ist Mark Forster die perfekte Wahl.

