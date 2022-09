Knapp 200 Azubis sind Botschafter für das regionale Handwerk

193 Azubis im Gebiet der Handwerkskammer Ulm sind derzeit als Ausbildungsbotschafter aktiv. Sie lernen also nicht nur in ihrem Ausbildungsbetrieb ein Handwerk kennen, sondern sie begeistern auch andere Jugendliche für ihren Karriereweg. Im Alb-Donau-Kreis gibt es 23 Ausbildungsbotschafter, im Landkreis Biberach sind es 50 und im Stadtkreis Ulm 33.

Ganz konkret heißt das: Ausbildungsbotschafterinnen und -botschafter besuchen Schulen in den Landkreisen zwischen Ostalb und Bodensee und berichten gleichaltrigen Schülerinnen und Schülern von ihren Erfahrungen in der dualen Ausbildung. Das berichtet die Handwerkskammer Ulm in einem Schreiben. Die Azubis geben einen Einblick in den Alltag ihrer Handwerke und beantworten Fragen rund um die Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz. Wenn Azubis von ihrem Handwerk begeistert sind, können sie das authentisch weitergeben und andere Jugendliche bei der Berufsorientierung unterstützen. „Ausbildungsbotschafter sind nahbar und echt. Sie sprechen die Sprache der Schülerinnen und Schüler und stehen deshalb für Berufsorientierung auf Augenhöhe“, sagt Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

Ausbildungsbotschafter sind Auszubildende des 2. und 3. Lehrjahres. Ihre Einsätze werden von der Handwerkskammer Ulm in Abstimmung mit den Schulen und Betrieben geplant und gesteuert. Über die Initiative gewähren auch Senior-Botschafter – also Gesellen, Meister oder Betriebsinhaber – einen Blick hinter die Kulissen in den regionalen Handwerksbetrieben. Sie zeigen beispielsweise auf Elternabenden die Karrieremöglichkeiten einer beruflichen Ausbildung auf, erzählen aus ihrem Berufsalltag und stehen Eltern und Lehrerinnen und Lehrern Rede und Antwort.

Alleine im Handwerk gibt es rund 130 zukunftsfähige Berufe zu entdecken. Derzeit sind im Gebiet der Handwerkskammer Ulm von der Ostalb bis zum Bodensee insgesamt rund 600 Ausbildungsplätze unbesetzt. Davon befinden sich 75 im Alb-Donau-Kreis, 103 im Landkreis Biberach, 47 im Bodenseekreis, 23 im Landkreis Heidenheim, 117 im Ostalbkreis, 219 im Landkreis Ravensburg und im Stadtkreis Ulm gibt es momentan 50 freie Lehrstellen.