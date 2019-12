„Knall“ führt zu größerem Polizeieinsatz in Ulm und Neu-Ulm

In Neu-Ulm und in Ulm ist es am Dienstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die genauen Hintergründen des Einsatzes sind noch unklar.

Wie ein Sprecher des für den Einsatz zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten aber auf Nachfrage von Schwäbische.de sagte, bestehe keinerlei Gefahr für die Bevölkerung. „Es klang am Anfang nach mehr“, so der Sprecher.

Nach bisherigem Kenntnisstand seien gegen 20.30 Uhr mehrere Hinweise eingegangen, wonach in Neu-Ulm ein „Knall“ zu hören war. Daraufhin habe sich die Polizei dazu entschlossen, die Sicherheitsvorkehrungen in Neu-Ulm sowie in Ulm zu erhöhen.

In den sozialen Netzwerken wird von mehreren Streifenwagen mit Blaulicht sowie Beamten mit Maschinenpistolen berichtet.

Polizeisprecher widerspricht Meldungen in den sozialen Netzwerken

Gerüchte, wonach auch ein Polizeihubschrauber über den Donaustädten kreisen solle, dementierte der Polizeisprecher. „Unsere Hubschrauber stehen in München am Boden“, sagte er im Gespräch mit Schwäbische.de.

Bereits erste Ermittlungen der Beamten vor Ort hätten ergeben, dass die vermeintliche Bedrohungslage womöglich überschätzt wurde. Die Anzahl der Beamten sei schnell wieder reduziert worden.

Die Ermittlungen zum „Knall“ seien jedoch noch nicht abgeschlossen. Einen abschließenden Bericht zum Einsatz und seinen Hintergründen sei vor Mittwoch nicht zu erwarten. „Die Kollegen führen jetzt noch Befragungen durch, um das ordentlich auszuermitteln“, so der Sprecher.