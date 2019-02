Kloster Wiblingen statt Münster: Ulmer SPD verärgert über ICE-Anzeige

Prunkvoller Rokokosaal, monumentale Mauern und beeindruckenden Deckenfresko: Das Kloster Wiblingen gilt als einer der letzten Höhepunkte der barocken Kirchenbaukunst. Aber als Symbolfoto für die Stadt Ulm taugt es nach Ansicht der Ulmer SPD nicht.

Das Problem aus Sicht der Sozialdemokraten: Das Kloster Wiblingen erscheint in allen neuen ICE auf Bildschirmen, wenn der Schnellzug in den Bahnhof einfährt. „Zwar ist das Kloster ein wirklich wichtiges Baudenkmal in unserer Stadt, das eigentliche Markenzeichen ist aber das Ulmer Münster“, schreibt Martin Rivoir in einem Antrag an Oberbürgermeister Gunter Czisch. Die ICE-4-Züge sind zwischen Hamburg–München und Hamburg–Stuttgart unterwegs. Seit Dezember vergangenen Jahres fahren sie auch zwischen Berlin–Erfurt–München und Köln–Frankfurt/Main.

Außerdem schlägt Rivoir vor, ein Foto Einsteins mit dem Zusatz „Geburtsstadt von Albert Einstein“ auf den Displays erscheinen zu lassen. Dieser Hinweis würde nach Ansicht des Stadtrats und Landtagsabgeordneten auch Ulmer Ortsschilder zieren.

Eisenach, die Geburtsstadt von Johann Sebastian Bach, diene hier als Vorbild. Der Name des berühmten Komponisten des Barocks steht hier auf zusätzlich angebrachten Tafeln – nicht auf den gelben Ortstafeln. Diese sind nämlich amtlich und somit genormt.

Querformat das Problem?

Rivoir vermutet, dass das Querformat der Anzeige Grund dafür ist, dass das Ulmer Münster nicht von den Anzeigen in den Zügen flimmert. Hier liegt der Ex-OB-Kandidat allerdings falsch. Wie eine Bahnsprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung erläutert, gebe es keine nachvollziehbare Begründung, warum ausgerechnet das Kloster Wiblingen als Symbolbild für Ulm herangezogen wurde.

In jedem ICE-Halt sei ein Fotograf beauftragt worden, Stadtansichten zu fotografieren und der Bahn zu überlassen. Wie die Bahnsprecherin recherchierte habe der Fotograf der Bahn durchaus das Ulmer Münster – auch mit Bildern im Querformat – fotografiert. Beim nächsten Softwareupdate – der allerdings erst in mehreren Wochen fällig sei, sollen die Bilder des Münsters aufgespielt werden – immer passend zur jeweiligen Jahreszeit. Für den Winter ist der Blick von Neu-Ulm über die Donau auf die Ulmer Altstadt – mit dem Münster im Zentrum – vorgesehen. Für den Frühling und Sommer eine Kombination aus Blick auf die Orgel plus Kirchturm hinter Grünem Laub.

Ulmer Münster von innen ist jahreszeitenneutral

Jahreszeitenneutral ist eine Bild-Kombination aus Innenansichten des Ulmer Münsters. „Ich schlage vor, dass die Stadt Ulm bei der Deutschen Bahn an der zuständigen Stelle entsprechend dieser beiden Vorschläge einwirkt“, schreibt Rivoir. Das dürfte sich erledigt haben. Nur die Sache mit dem Hinweis „Geburtsstadt von Albert Einstein“ muss wohl im Ulmer Gemeinderat diskutiert werden.

So könnte es aussehen: Bis 2024 soll in Ulm am bahnhof, ganz in der Nähe des Geburtsaortes von Nobelpreisträger Albert Einstein ein "Discovery Center" entstehen. Das Discovery Center könne ein Aktivitätszentrum für Kinder werden, um sie für die Wissenschaft zu begeistern,Es soll auch die Stadt Ulm als modernen Wissenschaftsund Technologiestandort präsentieren und an Einstein, den gebürtigen Ulmer, erinnern. (Foto: Verein der Freunde eines Albert)

Einstein wurde 1874 in der Ulmer Bahnhofstraße geboren. Seit Jahren versucht Ulm seinen berühmtesten Sohn mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Nach dem Willen einer Arbeitsgruppe des Gemeinderats soll an seinem Geburtsort – wo derzeit das Einkaufsquartier Sedelhöfe gebaut wird – Ulms berühmtesten Sohn gedacht werden. Wie ist noch unklar. Doch es soll mehr sein als nur ein Schild.