Klinikchef, Ulmer OB und Landrat setzen dramatischen Hilferuf ab

Dramatisch klingender Appell an Landes-Sozialminister Manne Lucha: Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch, Alb-Donau-Landrat Heiner Scheffold und der Chef der Ulmer Uniklinik, Udo Kaisers, bitten in einem Brief das zuständige Sozialministerium dringend, die Zahl der für die Ulmer Region zur Verfügung stehenden mobilen Impfteams zu verdoppeln.

Der Brief, der am Mittwoch verschickt wurde, liest sich stellenweise wie ein Hilferuf. Die drei Unterzeichner schildern die „besorgniserregende“ Entwicklung bei den Infektionszahlen in Ulm und im Alb-Donau-Kreis und verweisen auf die jeweils dreistelligen Inzidenzen. Die steigende Zahl an Menschen, die derzeit an Covid-19 erkranken, hätte eine direkte Auswirkung auf die medizinische Versorgung in der Region.

An der Ulmer Uniklinik würden immer mehr Corona-Patienten versorgt, derzeit würden 20 Menschen stationär behandelt und von diesen sechs auf der Intensivstation. Fast alle der Covid-19-Patienten seien nicht geimpft.

Czisch, Scheffold und Kaisers rechnen damit, dass sich die Lage „in absehbarer Zeit“ weiter „zuspitzen“ werde. Ein Problem: Eigentlich sollen jene Intensiv-Patienten, die nicht an Corona erkrankt sind, in andere Kliniken verlegt werden. Doch diese kämen nun selbst an Kapazitätsgrenzen.

Als einen Ausweg aus der Krise fordern die drei Unterzeichner vom Land, dieses möge der Region Ulm weitere mobile Impfteams zuteilen (angedockt an der Uniklinik). Zunächst waren nur zwei eingesetzt, nun sollen es fünf sein. Doch dies sei noch immer nicht ausreichend. Denn die Teams müssten neben dem Stadtkreis Ulm und dem Alb-Donau-Kreis auch die Kreise Göppingen und Heidenheim versorgen. Für diese Region wären „mindestens zehn“ mobile Teams notwendig.

Der Wunsch, so die Unterzeichner des Briefs an Minister Manne Lucha, sei „dringend“, man erhoffe sich eine zeitnahe Entscheidung, eine positive. Ohne die zusätzlichen Impfteams könne die Region dem großen Bedarf an Impfungen, auch nach Booster-Impfungen, nicht nachkommen.