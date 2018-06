Klinik-Neubau kann bald beginnen

Vor mehr als fünf Jahren hat der Gemeinderat den Bebauungsplan für eine massive Erweiterung der Bethesdaklinik am Donau-Ufer beschlossen. Doch dort, wo der mehrstöckige Neubau des Krankenhauses vorgesehen ist, steht immer noch die ehemalige Landwirtschaftsschule, die mittlerweile ziemlich heruntergekommen ist. Die Fraktion der Grünen/Ulm hoch drei nimmt die jahrelangen Verzögerungen zum Anlass, das Projekt infrage zu stellen.

Die Stadt hätte auch alternative Nutzungen ins Spiel bringen müssen, statt immer wieder nur Aufschub zu gewähren, schreibt die Fraktion an Oberbürgermeister Ivo Gönner. In der Zwischenzeit sei an mehreren Stellen in Ulm mit der Erstellung von Altenpflegeplätzen und Einrichtungen für betreutes Wohnen begonnen worden. „Daher stellt sich uns die Frage, ob die ursprünglich angenommene Nachfrage nach einer Erweiterung des Bethesda tatsächlich noch besteht“, so dir Grünen. Die Schaffung des „klassischen Wohnraums“ habe oberste Priorität. Deshalb solle die Verwaltung eine neue Rahmenplanung für das Areal am Zollernring erstellen und im Ausschuss zur Abstimmung stellen. Weiter heißt es in dem Brief an Gönner: „Da unseres Wissens noch kein Bauantrag vorliegt, wäre es rechtlich unproblematisch.“

Hier täuschen sich die Grünen jedoch. Die Bethesdaklinik hat den Bauantrag am 24. November eingereicht. Wie Marlies Gildehaus, Pressesprecherin der Stadt Ulm, mitteilte, wurde die Baugenehmigung zwar noch nicht erteilt, es spreche aber nichts dagegen. Der Gemeinderat muss darüber nicht mehr entscheiden. Sobald die Genehmigung vorliegt, erfolgt die Ausschreibung. Dann muss zunächst die alte Landwirtschaftsschule abgerissen werden. Der eigentliche Baubeginn ist für Herbst nächsten Jahres geplant. Zwei Jahre später soll der Neubau fertig sein. „2018 feiern wir Schwörmontag auf der Terrasse“, sagt Geschäftsführerin Birgit Stier.

Eine Million in Planung investiert

33 Millionen Euro wird das Vorhaben nach derzeitigem Stand kosten. Allein für die Planung hat Bethesda schon eine Million ausgegeben. Zum einen soll das bestehende Klinikgebäude am Zollernring erweitert werden, zum anderen ist ein Neubau mit fünf Geschossen und einem Staffelgeschoss am Donau-Ufer vorgesehen. 90 Pflegeplätze, 42 Seniorenwohnungen sowie eine geronto-psychiatrische Station sind geplant. Massive Bedenken gibt es bei Anwohnern in der Ulmer Oststadt, vor allem wegen der höheren Verkehrsbelastung, die auf sie zukommt. (mru)