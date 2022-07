Klingende Schwörwoche in Ulm

Der Stadtverband für Musik und Gesang Ulm e.V. präsentiert sein Musikprogramm für die Schwörwoche. Die sommerlichen Serenadenkonzerte auf dem Fischerplätzle sind seit vielen Jahren fester und beliebter Bestandteil der Ulmer Schwörwoche. Chöre und Instrumentalensembles aus Ulm und der Umgebung präsentieren dort jeden Abend ein kleines Musikerlebnis mit einem abwechslungsreichen Repertoire – umsonst und unter freiem Himmel.

Laut Mitteilung des Verbands treten von 11. bis zum 15. Juli folgende Chöre und Musiker auf: Am Montag um 19.30 Uhr die St. Georgs Chorknaben, und um 20.15 Uhr der Akkordeon Klub Gögglingen. Am Dienstag um 19.30 Uhr Vox Humana und um 20.15 Uhr die Blasmusik Gögglingen-Donaustetten. Am Mittwoch um 19.30 Uhr Kontrapunkt und um 20.15 Uhr die Big Band Eselsberg. Am Donnerstag um 19.30 Uhr der Chor Levantate und um 20.15 Uhr die Funky Pilots Big Band. Am Freitag dann um 19.30 Uhr der Ulmer Spatzen Chor und um 20.15 Uhr die Big Band Ulm. Bei schlechtem Wetter entfällt der Konzerttermin für den betreffenden Tag ersatzlos. Ende jeweils gegen 21 Uhr