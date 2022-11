Klimaaktivisten blockieren Kreuzung in Ulm

Sechs junge Aktivisten der sogenannten Letzten Generation haben sich am Montagmorgen in Ulm auf einer vielbefahrenen Straße festgeklebt und dadurch einen langen Stau ausgelöst. Gegen 10 Uhr liefen die Aktivisten auf die Kreuzung am Theater in Ulm nahe des Hauptbahnhofs. Sie klebten sich am Boden fest und hielten ein großes Transparent vor sich.

Die Aktion zog den Unmut von Autofahrern und Passanten auf sich, die wenig Verständnis für die Blockade aufbrachten. Zwischenzeitlich ist die Polizei angerückt und hat begonnen, den Verkehr umzuleiten. Doch weiterhin gibt es einen großen Rückstau. Die Aktivisten fordern unter anderem ein Tempolimit auf Deutschlands Autobahnen von 100 Km/h und ein 9-Euro-Klimaticket.

Ein ausführlicher Bericht folgt.