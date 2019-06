Kleine Revolution im Nahverkehr: Das ändert sich ab sofort für Pendler und Reisende

Die Deutsche Bahn bekommt erstmals ernsthaft Konkurrenz in Baden-Württemberg: Am Pfingstsonntag übernehmen zwei andere Anbieter den Betrieb auf den ersten Strecken rund um Stuttgart – das britische Unternehmen Go Ahead und Abellio, eine Tochter der niederländischen Staatsbahn.

Für Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ist der Betreiberwechsel in den sogenannten Stuttgarter Netzen ein Prestigeprojekt. Besserer Service, neue Fahrzeuge, mehr Pünktlichkeit – die Erwartungen im Ministerium sind groß. Allerdings lief im Vorfeld längst nicht alles rund für die neuen Schienen-Unternehmen. Fragen und Antworten zum Thema:

Was wird sich für Bahnreisende ab Pfingstsonntag ändern?

Falls alles klappt wie geplant, nicht viel: „Idealerweise geht das so geräuschlos wie möglich – und die Fahrgäste freuen sich an den neuen, komfortablen Fahrzeugen“, sagt Go-Ahead-Sprecher Erik Bethkenhagen, dessen Unternehmen zunächst die Strecken Stuttgart-Aalen-Crailsheim und Karlsruhe-Stuttgart-Aalen übernimmt. Alle DB-Tickets gelten auch bei der Konkurrenz. Die neuen Züge sind im selben schwarz-weiß-gelben Landesdesign gehalten, das auch die DB Regio immer mehr verwendet. Allerdings wollen sich Go Ahead und Abellio beim Service positiv absetzen.

„Wir werden alles dafür tun, dass man uns positiv wahrnimmt“, verspricht Hans-Peter Sienknecht, Go-Ahead-Betriebsleiter in Baden-Württemberg. „Mit Service begeistern“, will auch Abellio-Sprecherin Hannelore Schuster die Fahrgäste ihres Unternehmens. Einige Verbesserungen für Bahnkunden – etwa WLAN in allen Zügen, Klimaanlagen und mehr Stellplätze für Fahrräder – hat das Land im Zuge des Ausschreibungsverfahrens ohnehin festgelegt.

Ziel sind vor allem höhere Kapazitäten im Nahverkehr rund um Stuttgart. Das Verkehrsministerium spricht von einem Plus von 30 Prozent – die Opposition zweifelt das an. Jochen Haußmann, Verkehrsexperte der Landtags-FDP, moniert, „dass es in Zukunft keine der beliebten Doppelstock-Waggons mehr geben wird und es zudem teilweise weniger Sitzplätze geben wird“. Aus dem Verkehrsministerium heißt es dazu, dass die zusätzliche Kapazität durch einen engeren Takt erreicht wird.

Die Strecken in der Übersicht.

Warum gibt es überhaupt neue Betreiber?

Der Schienen-Nahverkehr wird von den Bundesländern bestellt und bezahlt. Früher gab es für das gesamte Netz in Baden-Württemberg den sogenannten „Großen Verkehrsvertrag“ zwischen Land und DB. Der ist 2016 ausgelaufen. Verkehrsminister Hermann hat daraufhin das Netz in einzelne „Lose“ aufgeteilt und getrennt ausgeschrieben. In den meisten Fällen – und oft konkurrenzlos – ging der Zuschlag erneut an die DB, etwa auf der Südbahn oder der Rheintalbahn. Den Zuschlag für die drei Lose der „Stuttgarter Netze“ erhielten dagegen Abellio (Los „Neckartal“) und Go Ahead (Lose „Rems-Fils“ und Franken-Enz“).

Die Stuttgarter Netze sind der wichtigste Bahn-Auftrag, den Hermann zu vergeben hatte; er deckt ein Fünftel des Schienennahverkehrs im Südwesten ab. Der Wechsel wird – je nach Stecke – bis Mitte 2020 vollzogen. Ab Dezember diesen Jahres darf Go Ahead außerdem die Strecke Stuttgart-Nürnberg bedienen. Hermann hat mehrfach betont, dass die Neuen auf der Schiene zu weit günstigeren Konditionen fahren als bisher die Deutsche Bahn.

Womit hatten die neuen Anbieter im Vorfeld zu kämpfen?

Mit der Suche nach Personal, und mit Lieferengpässen der Zughersteller. Es war schwer, genügend Zugbegleiter zu finden. Noch größer ist das Problem bei den Lokführern. Abellio und Go Ahead hatten darauf gesetzt, mit der Übernahme der Verbindungen auch Personal von DB Regio abwerben zu können. Das hat aber nicht so gut geklappt wie gehofft. Viele Mitarbeiter mussten aus anderen Branchen angeworben werden und wurden für ihren Einsatz ausgebildet.

Go Ahead hat derzeit 150 Mitarbeiter in Baden-Württemberg, bis Ende des Jahres sollen es 370 sein. Abellio ist zuversichtlich, zum Betriebsstart die benötigten 50 Lokführer und 40 Servicekräfte beisammen zu haben – die letzte Schulung läuft noch, so Unternehmenssprecherin Schuster. Für die späteren Einstellungsphasen laufe die Rekrutierung – „da haben wir aber noch Luft nach oben.

Weil die Personaldecke bei den Neuen so eng ist, baut DB Regio in Absprache mit dem Land als Notnagel einen Personalpool auf. Zehn Lokführer stehen bereit, um bei Engpässen einzuspringen, so ein Sprecher des Verkehrsministeriums. Pro Schicht sind mindestens zwei Kollegen in Bereitschaft.

Für Abellio sind auch die Fahrzeuge ein Problem. Das Unternehmen hat neue Züge bei Bombardier bestellt – der Hersteller kann aber nicht so schnell liefern wie vereinbart. Zum Betriebsstart stehen Abellio nur zwei statt der bestellten 16 Züge zur Verfügung. Den Rest muss sich das Unternehmen zusammenleihen. „Auch wenn Bombardier nicht dazu imstande ist, pünktlich zu liefern: Abellio fährt trotzdem!“, betonte Roman Müller, Geschäftsführer von Abellio Baden-Württemberg, Mitte Mai in einer Pressemitteilung.

Auch im Verkehrsministerium ist man auf Bombardier nicht mehr gut zu sprechen. Go Ahead ist von dem Lieferengpass nicht betroffen: Das Unternehmen hat seine Züge beim Schweizer Hersteller Stadler bestellt. Die kamen zwar auch verspätet, sind inzwischen aber geliefert und zugelassen – gerade noch pünktlich zum Betriebsstart.

Wie ist die Lage in Bayern?

In Bayern sind schon längst private Bahn-Konkurrenten auf den Gleisen unterwegs – etwa der „Alex“ zwischen Lindau und München oder die Bayerische Oberlandbahn. Auch Go-Ahead-Züge rollen bald im Freistaat – ab Dezember 2021 zwischen Lindau und München, ein Jahr später auch im Raum Augsburg. Damit bedient das Unternehmen ein länderübergreifendes Nahverkehrsnetz in weiten Teilen Bayerns und Baden-Württembergs. Die praktischen Vorteile des zusammenhängenden Netzes beschränken sich für Go Ahead aber auf die leichtere Disponierung von Personal und die zentrale Lage der unternehmenseigenen Werkstatt in Essingen (Ostalbkreis) – die Länder als Auftraggeber bleiben Herr über Fahrplan und Taktung der Züge.

Welche weiteren Pläne haben Go Ahead und Abellio?

Beide Anbieter wollen zunächst den Betriebsstart im Südwesten gut über die Bühne bekommen. „Als wachsendes Unternehmen wollen wir aber in Zukunft an weiteren Ausschreibungen teilnehmen“, bekräftigt Abellio-Sprecherin Schuster. Ähnlich äußert sich Go-Ahead-Sprecher Bethkenhagen. Anders als Abellio ist Go Ahead darüber hinaus an der Ausschreibung von Busnetzen interessiert.

Verspätungen im Nahverkehr der Deutschen Bahn