Kleben, klettern, demonstrieren: Wie Ulmer Aktivisten das Klima retten wollen

Immer wieder machen vor allem junge Leute in Ulm durch ihre mal mehr, mal weniger rechtswidrigen Aktionen auf den Klimawandel aufmerksam. Nicht alle würden sich aber dem Klima zuliebe irgendwo festkleben. Zwei Aktivisten erzählen, was sie antreibt, was sie von den Aktionen der „Letzten Generation“ halten und warum die Geschehnisse in dem Dorf Lützerath so entscheidend sind.

Angefangen hat alles mit Fridays for Future

Seit Oktober besetzen Aktivisten einen Teil des Waldes an der Uniklinik Ulm. Der Grund: Dort sollen Bäume gerodet werden und somit dem geplanten Neubau eines Bettenhauses weichen. Die Klimaschützer sind überzeugt, dass es eine andere Lösung für den Neubau gibt und die Bäume nicht abgeholzt werden müssen. „Wir gehen davon aus, dass die Rodung noch vor Februar geplant ist, weshalb wir uns dort jetzt wieder vermehrt in den Bäumen platzieren“, erzählt Charlie Kiehne.

Die 20-Jährige setzt sich seit 2020 für mehr Klimaschutz vor Ort und in Deutschland ein. Angefangen hat ihr zufolge Alles mit Fridays for Future Demonstrationen. Doch bald hat sich ihr die Frage gestellt: Reicht es noch, sich mit einem Schild auf den Münsterplatz zu stellen und laute Parolen von sich zu geben?

Andere Klimaaktivisten haben sich diese Frage längst mit einem klaren Nein beantwortet. Mit illegalen und durchaus umstrittenen Aktionen machen Vertreter der „Letzten Generation“ auf sich aufmerksam. Sie blockieren regelmäßig wichtige Verkehrsachsen, kleben sich an berühmten Gemälden fest. Ende November wurde die Kreuzung Olgastraße Ecke Neutorstraße von einigen Vertretern der „Letzten Generation“ in Ulm blockiert. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch in Ulm weitere derartige Aktionen folgen könnten.

Charlie Kiehne. (Foto: Rauneker)

Charlie Kiehne schaut auf die „Klimakleber“, wie die Vertreter der „Letzten Generation“ auch oft mit etwas abwertendem Unterton bezeichnet werden, mit gemischten Gefühlen. Muss man den Protest gegen den Klimawandel und die Kritik der Klimapolitik der Bundesregierung derart ausreizen? „Ich finde es erst einmal sehr bemerkenswert, dass Menschen es schaffen, dass das Thema Klimaschutz ins Bewusstsein vieler gelangt. Es ist aus meiner Sicht aber durchaus strittig, wie man dies kommuniziert“, sagt die Ulmer Aktivistin.

Sich an einem Gemälde festzukleben, da sehe ich keinen Nutzen dahinter. Silas G.

Das findet auch der 13-jährige Silas G. aus Ulm. Er macht sich seit drei Jahren für den Klimaschutz stark und ist ebenfalls Teil der Baumbesetzung. „Sich an einem Gemälde festzukleben, da sehe ich keinen Nutzen dahinter“, so der Achtklässler.

An einer Straßenblockade würden sich beide Ulmer Aktivisten also nicht beteiligen wollen. „Das regt vor allem auf“, so Charlie Kiehne. Dabei sollten Klimaaktionen doch eher zum Nachdenken anregen. Ob die Behinderung des Berufsverkehrs das tut, bezweifelt die 20-Jährige. Statt wachzurütteln, lenke so etwas nur den Zorn auf die Aktivisten. Und treffe Unbeteiligte.

Doch auch mit den Demonstrationen, wie sie vor ein paar Jahren regelmäßig von Fridays for Future, auch in Ulm, organisiert wurden, könne man nur noch wenig ausrichten. „Es ist extrem frustrierend. Ich erlebe das tagtäglich und frage mich, wie man die Leute überhaupt noch erreichen kann“, so Charlie Kiehne. Grundsätzlich, findet Silas G., seien die Aktionen der „Letzten Generation“ aber ein legitimes Mittel, um die Politik zum Umdenken und vor allem Handeln zu bewegen. „Am liebsten wäre mir ein friedlicher Protest, der auch etwas bewegen würde. Bis dahin werden wir Aktivisten aber weiter zivilen Ungehorsam anwenden“, so der junge Ulmer.

Bald steht die Rodung der Bäume am Wald der Uniklinik an. Das wollen Klimaaktivisten jedoch verhindern. (Foto: Rauneker)

Alles andere als friedlich geht es aktuell in Lützerath zu. Dort hat der Räumungseinsatz am Mittwochmorgen begonnen. Klimaaktivisten hatten das Dorf im rheinischen Braunkohlerevier besetzt. Der Energiekonzern RWE will den dort liegenden Tagebau Garzweiler ausdehnen und die unter dem Ort liegende Kohle abbauen. Dazu muss das verlassene Dorf jedoch abgerissen werden. Das Unternehmen ist inzwischen Eigentümer der Siedlung.

Wir werden mit einzelnen Aktionen in den nächsten Wochen erneut auf das Problem aufmerksam machen, damit die Ulmer Bescheid wissen, was vor ihrer Haustür geschieht. Charlie Kiehne

Der Konflikt um Lützerath hält seit Monaten an. „Lützerath wird dadurch zu einem der wahrscheinlich wichtigsten Orte in Deutschland“, erklärt die Ulmer Aktivistin Charlie Kiehne. Sie selbst wäre auch gerne vor Ort gewesen, „aber ich bin hier an die Aktionen gebunden“. Denn in Ulm wird es ihr zufolge in den kommenden Wochen vor allem um den Kampf um die Bäume an der Uniklinik gehen. „Wir werden mit einzelnen Aktionen in den nächsten Wochen erneut auf das Problem aufmerksam machen, damit die Ulmer Bescheid wissen, was vor ihrer Haustür geschieht“, erklären die Aktivisten. Zwischen zehn und 15 Leute seien dort versammelt, darunter auch einige Anwohner.

Schule schwänzen für den Klimaschutz

Um ihren Job macht sich die 20-Jährige keine Sorgen, auch wenn mit ihr nicht immer positive Schlagzeilen verbunden werden. „Mir bereitet es eher Sorgen, keine persönliche Perspektive zu haben. Wir wissen nicht, in welcher Welt wir in zehn Jahren leben.“ Und auch Silas sorgt sich um die Zukunft, hofft auf konkrete und vor allem wirksame Maßnahmen vonseiten der Politik zum Klimaschutz. „Bisher habe ich zwar noch nie die Schule wegen einer Aktion geschwänzt. Wenn jetzt aber die Rodung im Wald an der Uniklinik anstehe, könne sich Silas durchaus vorstellen, Konsequenzen wegen Schulschwänzens in Kauf zu nehmen. Auch vonseiten seiner Eltern erfahre er Unterstützung dafür. „Sie machen sich aber Sorgen, dass ich im Rahmen einer Aktion vielleicht einmal Opfer von Polizeigewalt werde“, erzählt der Aktivist. Auch ihm selbst seien derartige Gefahren bewusst. Dennoch: Der Nutzen derartiger Aktionen, so sind sich Silas und auch Charlie Kiehne einig, überwiege.