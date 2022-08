Klassischer Rap-Shit mit Chabezo im Roxy Sound Garten

Hio Hop mit Chabezo gibt es am Freitag, 12. August, 20 Uhr, im Roxy Sound Garten. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert ins Roxy verlegt, Start dann wäre um 21 Uhr. Hinter dem Pseudonym Chabezo steht Pete (eigentlich Peter Stöcker), ein Rapper aus Freiburg, der in Berlin ein neues Zuhause fand. Wer Chabezo kennt, weiß, dass er mit einer Crew unterwegs ist; seine Live-Show bewegt sich zwischen digitalem Sound-Design und analoger Ehrlichkeit. Mit seiner Hip-Hop Formation (bih’tnik) setzte er im süddeutschen Raum Maßstäbe. Beim 25-jährigen Mauerfall-Jubiläum spielte er mit seiner aktuellen Band Otto Normal vor dem Brandenburger Tor. Er initiiert bundesweit inklusive Musikprojekte über die von ihm gegründete Plattform „Norm braucht Vielfalt“. 2017 heimste er, als Chabezo noch als Side-Project lief, den ZMF-Preis ein und spielte mit dem Philharmonischen Orchester Freiburg. Jetzt ist der Punkt gekommen, um zurück zu den Wurzeln zu gehen, mit seinem Herzensprojekt Chabezo und mit klassischem Rap-Shit. Der Eintritt zum Konzert in Ulm ist frei. Foto: Maximilian Schneider