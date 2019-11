Klassenzimmer wegen Schadstoffen gesperrt

Mit „sofortiger Wirkung“ haben das städtische Gebäudemanagement Ulm und die Schulleitung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt am Dienstag Räume in der Friedrich-List-Schule gesperrt. Grund sei eine zu hohe PCB-Belastung in einigen Schulräumen. PCB (polychlorierte Biphenyle) sei ein synthetisches Stoffgemisch, das vor allem in den 60er- und 70er-Jahren verwendet wurde. Die Emissionen entstünden größtenteils in den Fugen rund um Fensterbänke und -rahmen. Das die Schule ohnehin bald saniert werden soll, werden die Bauteile nun abgedeckt, um die Emissionen zu reduzieren.