Klimaaktivisten legen den Verkehr lahm - User von Schwäbische reden Klartext

Dafür oder dagegen? Das wollten wir von unseren Usern im Internet wissen.

Können Sie die Aktion der sechs Aktivisten der Letzten Generation verstehen, die am Montag eine Ulmer Straße blockiert haben?

Die Abstimmung auf unserer Seite spricht eine eindeutige Sprache. Gefragt danach, ob sie die Aktionen der Klimaaktivisten befürworten, sagen 90 Prozent nein!

Nicht ganz so eindeutig das Bild bei den Usern, die ihre Meinung direkt im Kommentarbereich hinterlassen haben. Hier melden sich auch einige Unterstützer zu Wort. Die beiden Lager dürften sich ungefähr die Waage halten.

Hier einige Kernpunkte der Debatte im Netz.

(Christoph G.)

(Manuela W.)

(Ulrike W.)

Die Letzten dieser Generation sollen doch besser mal die Ärmel hoch krempeln und was leisten für das Klima und nicht sich irgendwo ankleben.

(Manuela W.)

Genauso schlimm ist es, dass diesen Berufsprotestierern in den Medien eine ständige Bühne geboten wird.

(Markus S.)

Der Hauptadressat ist doch zweifelslos China, USA u.a., die am meißten CO2 ausstoßen und denen es weiterhin egal ist bzw. nichts dagegen unternehmen will dies drastisch zu reduzieren. Also ist das Ganze doch ein Kampf gegen Windmühlen!