Das Duo Asja Valcic (Cello) und Bassisten Raphael Preuschl (Bass), das am Freitag, 13. Januar, 20 Uhr, im Langenauer Pfleghof zu Gast ist, widmet sich dem Klang der tiefen Saiten in all ihren Facetten. Hier sind nicht nur Groove und Rhythmus gefragt, sondern auch wunderschöne elegische Melodien und fantasievolle Improvisationen im Spiel. Velvet, so der Titel des aktuellen Albums, besteht aus einer Reihe von Kompositionen für Cello und Bassukulele in denen Valcic und Preuschl den warmen Klangmöglichkeiten ihrer Instrumente nachgehen und neu aufmischen. Mal zart und innig, mal leidenschaftlich und virtuos, das Ergebnis wirkt so samtig wie der Titel schon suggeriert. Karten für das Konzert sind an der Abendkasse und im Vorverkauf bei der Buchhandlung Mahr in Langenau, im Bürgerbüro der Stadt, in der Stadtbücherei im Pfleghof, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online über www.reservix.de erhältlich.